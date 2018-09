Selena đi chơi với Orlando Bloom dù Bieber thiết tha níu giữ

Mặc những thông điệp hàn gắn tới tấp từ bạn trai cũ, ngôi sao 23 tuổi vẫn quyết định dứt tình.

Chuyện tình của Selena và Justin luôn được công chúng quan tâm.

Selena Gomez vừa khởi động tour diễn Revival ở Las Vegas tối 6/5 và nhận được sự chào đón nhiệt tình của người hâm mộ. Không chỉ vậy, theo một nguồn tin, cô còn được bạn trai cũ - Justin Bieber dõi theo và ủng hộ hết lòng. Tờ Hollywood Life đưa tin, giọng ca Baby không chỉ gửi hoa, quà động viên bạn gái cũ, mà kèm theo đó còn là đoạn tin nhắn thoại rất mùi mẫn: "Anh chỉ muốn trò chuyện với em và gửi đến em tình yêu của anh... Show diễn cùa em rất tuyệt".

Cũng theo tờ Hollywood Life, việc Selena trình diễn ca khúc Feel You trong đêm mở màn tour diễn khiến Justin Bieber rung động, anh một lần nữa muốn nối lại tình xưa. Lý do rất đơn giản, Feel You là bài hát mà Selena từng hát cho bạn trai nghe trước khi giới thiệu nó đến công chúng, và "Justin biết rõ từng ca từ trong ca khúc ấy. Anh ấy thích nó, nhất là khi lời hát là nói về anh ấy cũng như mối quan hệ của hai người".

Selena Gomez trong đêm diễn hôm 7/5. Ảnh: Radar

Trong khi báo chí rộ lên với thông tin Justin muốn níu kéo bạn gái cũ, tờ OK! lại đưa tin, Selena đã có một buổi tối rất vui vẻ bên diễn viên Orlando Bloom. Sau đêm diễn hôm 6/5, cô ca sĩ 23 tuổi đã đến câu lạc bộ đêm Light và cùng Bloom tận hưởng những phút giây thư giãn. Trong khi đó, bạn gái của Bloom - Katy Perry không hề xuất hiện, làm dấy lên tin đồn mối quan hệ này lại trục trặc.

Selena liệu có khiến cho mối quan hệ của Perry và Orlando Bloom rạn nứt?

Trong khi Selena bận rộn với công việc và mối quan hệ của mình, Justin Bieber mới đây đăng tải một vài hình ảnh mới và khoe, anh vừa xăm một hình thập giá nhỏ ở đuôi mắt. Người trực tiếp xăm hình cho chàng ca sĩ này tiết lộ với tờ US Weekly: "Anh ấy đến khá muộn và quyết định xăm một hình nhỏ gần đuôi mắt. Nó thể hiện hành trình cùng chúa trời đi tìm mục đích sống của anh".

Justin Bieber khoe hình xăm đuôi mắt.

Nguyễn Hương