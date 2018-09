Selena đeo nhẫn Justin tặng tới Kids' Choice Awards

Nguồn tin khẳng định, Bieber đã tặng công chúa Disney chiếc nhẫn này khi tái hợp vào đầu tháng 3.

Selena tại lễ trao giải vào tối thứ 7.

Selena Gomez xuất hiện trẻ trung, xinh tươi tại lễ trao giải Kids' Choice ở Los Angeles ngày 29/3. Đặc biệt cô gây chú ý khi đeo một chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của bàn tay trái. Đó là chiếc nhẫn trơn bằng vàng kiểu nhẫn cưới.

Theo nguồn tin tiết lộ trên tờ HollywoodLife, Selena đã đeo chiếc nhẫn đặc biệt này từ khi tái hợp với Justin Bieber ở Texas hôm 7/3. Hôm đó, Bieber đã đi từ Miami tới Texas để ủng hộ concert của bạn gái cũ. Không những thế, giọng ca Boyfriend đã chinh phục trái tim Selena với những món quà lãng mạn. Bieber đã tặng người yêu bó hoa trị giá 10.000 USD và còn mua nước hoa cùng một chiếc nhẫn.

"Chiếc nhẫn là món quà của Justin. Đó không phải là nhẫn đính hôn nhưng nó có ý nghĩa đánh dấu ngày hai người đã quay lại với nhau và xác định mối quan hệ rất nghiêm túc", nguồn tin cho biết.

Selena Gomez cũng đeo nhẫn khi cô tới một sự kiện từ thiện ở Oakland, California vào ngày 26/3. Trên đôi tay của ngôi sao 21 tuổi luôn đeo rất nhiều nhẫn vàng nhưng mọi người vẫn để ý tới chiếc nhẫn mới trên ngón tay áp út.

Trong khi đó, tại Kids' Choice Awards, Selena rất vui sướng khi giành giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất năm 2014. Giọng ca Come and Get It đã đánh bại những đối thủ sáng giá khác như Lady Gaga, Katy Perry và cô bạn thân Taylor Swift. Bạn trai cô, Justin Bieber lại trắng tay ở lễ trao giải này. Bieber thậm chí còn không được đề cử giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất sau 4 năm anh liên tiếp giành chiến thắng.

