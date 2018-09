Selena chúc mừng Bieber giành giải Grammy đầu tiên

Kết quả Grammy 2016

Album của năm

Sound & Color - Alabama Shakes

To Pimp A Butterfly - Kendrick Lamar

Traveller - Chris Stapleton

1989 - Taylor Swift

Beauty Behind The Madness - The Weeknd

Ghi âm của năm

Really Love - D’Angelo And The Vanguard

Uptown Funk - Mark Ronson Featuring Bruno Mars

Thinking Out Loud - Ed Sheeran

Blank Space - Taylor Swift

Can’t Feel My Face - The Weeknd

Ca khúc của năm

Alright

Blank Space

Girl Crush

See You Again

Thinking Out Loud

Nghệ sĩ mới xuất sắc

Courtney Barnett

James Bay

Sam Hunt

Tori Kelly

Meghan Trainor

Màn diễn Pop kết hợp hay nhất

Ship To Wreck - Florence và The Machine

Sugar - Maroon 5

Uptown Funk - Mark Ronson và Bruno Mars

Bad Blood - Taylor Swift và Kendrick Lamar

See You Again - Wiz Khalifa và Charlie Puth

Màn trình diễn Pop Solo xuất sắc

Heartbeat Song – Kelly Clarkson

Love Me Like You Do – Ellie Goulding

Thinking Out Loud – Ed Sheeran

Blank Space – Taylor Swift

Can't Feel My Face – The Weeknd

Album nhạc Pop xuất sắc

Piece By Piece – Kelly Clarkson

How Big, How Blue, How Beautiful – Florence & The Machine

Uptown Special – Mark Ronson

1989 – Taylor Swift

Before This World – James Taylor

Ca khúc nhạc dance hay nhất

We’re All We Need - Above & Beyond Featuring Zoë Johnston

Go - The Chemical Brothers

Never Catch Me - Flying Lotus & Kendrick Lamar

Runaway (U & I) - Galantis

Where Are U Now - Skrillex And Diplo & Justin Bieber

Màn diễn Rock xuất sắc

Don’t Wanna Fight - Alabama Shakes

What Kind Of Man - Florence & The Machine

Something From Nothing - Foo Fighters

Ex’s & Oh’s - Elle King

Moaning Lisa Smile - Wolf Alice

Album Alternative xuất sắc

Sound & Color - Alabama Shakes

Vulnicura - Björk

The Waterfall - My Morning Jacket

Currents - Tame Impala

Star Wars - Wilco

Album đương đại hay nhất

Ego Death - The Internet

You Should Be Here - Kehlani

Blood - Lianne La Havas

Wildheart - Miguel

Beauty Behind The Madness - The Weeknd

Album Rap hay nhất

2014 Forest Hills Drive - J. Cole

Compton - Dr. Dre

If Youre Reading This Its Too Late - Drake

To Pimp A Butterfly - Kendrick Lamar

The Pinkprint - Nicki Minaj

Album nhạc đồng quê hay nhất

Montevallo - Sam Hunt

Pain Killer - Little Big Town

The Blade - Ashley Monroe

Pageant Material - Kacey Musgraves

Traveller - Chris Stapleton

Nhạc nền trong phim hay nhất

Mr. Dynamite: The Rise Of James Brown - James Brown

Sonic Highways - Foo Fighters

What Happened, Miss Simone? - Nina Simone

The Wall - Roger Waters

Amy - Amy Winehouse

Album nhạc kịch hay nhất:

An American In Paris – Original Broadway Cast

Fun Home – Original Broadway Cast

Hamilton – Original Broadway Cast

The King And I – 2015 Broadway Cast

Something Rotten! – Original Broadway Cast

MV xuất sắc:

"LSD" – ASAP Rocky

"I Feel Love (Every Million Miles)" – The Dead Weather

"Alright" – Kendrick Lamar

"Bad Blood" – Taylor Swift feat. Kendrick Lamar

"Freedom" – Pharrell Williams