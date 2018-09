Selena bị vạ lây khi đóng phim của đạo diễn tai tiếng vì quấy rối tình dục

Nữ diễn viên tham gia vai chính trong phim 'A Rainy Day in New York' của Woody Allen.

Mùa thu năm ngoái, Selena Gomez tham gia bộ phim A Rainy Day in New York do Woody Allen làm đạo diễn. Trước đây, Woody Allen đã vướng ồn ào vì bị con gái nuôi tố cáo quấy rối tình dục khi cô mới 7 tuổi. Mặc dù cảnh sát không truy tố nhưng đạo diễn 82 tuổi bị nhiều người tẩy chay vì scandal này. Tai tiếng tưởng chừng đã lắng xuống nhưng khi làn sóng chống nạn xâm hại tình dục dâng cao ở Hollywood vào cuối năm ngoái, Woody Allen tiếp tục bị nêu tên và chỉ trích.

Selena và đạo diễn Woody Allen trên trường quay A Rainy Day in New York.

Dàn diễn viên góp mặt trong bộ phim mới của ông cũng vì thế mà bị liên lụy. Hàng loạt diễn viên như Griffin Newman, Timothée Chalamet bày tỏ sự hối tiếc khi làm việc với Woody Allen và đã quyên góp hết tiền cát-xê cho quỹ chống nạn xâm hại tình dục và những tổ chức nhân quyền khác. Tuy nhiên, Selena Gomez - ngôi sao chính của bộ phim - vẫn chưa hề có động thái gì trước vấn đề này. Sự im lặng khiến cô đang phải hứng chịu búa rìu dư luận mặc dù Selena luôn lên tiếng ủng hộ chiến dịch Time's Up.

Mẹ của Selena, cô Mandy Teefey, cũng không thể bảo vệ nổi con gái trước vụ việc. Bản thân cô Mandy cũng bày tỏ sự bức xúc khi Selena kiên quyết hợp tác với Woody Allen dù bị mẹ ngăn cản. Hôm 15/1, khi một fan nhắn nhủ trên Instagram rằng cô "hãy bảo Selena viết lời xin lỗi, chúng tôi đã quá mệt mỏi khi cứ phải bảo vệ cô ấy mãi", mẹ Selena liền hồi đáp: "Xin lỗi, không ai có thể bảo Selena làm bất kỳ điều gì con bé không muốn. Tôi từng nói chuyện rất nhiều với con bé về việc không đóng phim của ông ấy nhưng con bé không nghe. Đội của Selena là những người tuyệt vời, không ai có lỗi cả. Không ai có thể kiểm soát con bé, nó luôn làm mọi điều nó muốn. Cho dù bạn có cố gắng thuyết phục đến thế nào, nó cũng chỉ giống như đàn gẩy tai trâu mà thôi".

Mẹ Selena không hài lòng khi con gái đóng phim của Woody Allen.

Bản thân Selena đã lường trước những ý kiến phản đối khi tham gia bộ phim nhưng cô thực sự bối rối không biết nên đối mặt với chuyện này ra sao. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Billboard tháng 11/2017, ngôi sao 25 tuổi thú nhận: "Thành thực mà nói, tôi không biết chắc mình sẽ phản ứng ra sao, không phải bởi vì tôi định lờ nó đi. Những lời cáo buộc với nhà sản xuất phim Harvey Weinstein xảy ra ngay khi tôi bắt đầu quay bộ phim này. Tôi đã phải đối mặt và thảo luận về một số thứ".

Bạn diễn Timothée Chalamet của Selena đã quyên góp hết tiền lương từ bộ phim cho Time's Up và các tổ chức nhân quyền khác.

Thời điểm hiện tại, Selena Gomez vẫn chưa lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên một nguồn tin thân cận của nữ ca sĩ tiết lộ trên People, Selena đã lên kế hoạch quyên góp hết tiền cát-xê từ bộ phim cộng thêm một khoản tiền lớn cho quỹ Time's Up chống nạn xâm hại tình dục.