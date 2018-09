Selena bị Taylor Swift nghỉ chơi vì tái hợp Justin Bieber

Taylor rất ghét Bieber và luôn phản đối cô bạn thân Selena quay lại với tình cũ.

Taylor Swift và Selena Gomez vốn là đôi bạn cực thân ở Hollywood. Tháng 7 năm ngoái, nữ ca sĩ nhạc đồng quê còn thổ lộ trên Twitter, Selena "là người bạn gần gũi nhất" của cô. Tuy nhiên gần đây, theo nguồn tin tiết lộ trên trang Us, hai cô nàng không thèm nhìn mặt nhau.

Taylor Swift nghỉ chơi với Selena vì Justin.

Nguyên nhân là từ đầu năm nay, Selena có ý định quay lại với Justin Bieber. "Công chúa Disney" đã không chịu nghe lời khuyên nhủ của cô bạn mà vẫn nặng lòng với tình cũ. Tuần vừa qua, Selena thêm lại xao lòng khi Bieber gửi tặng cô bó hoa trị giá tới 10.000 USD và bay từ Miami tới Texas để xem cô biểu diễn. Cặp đôi tham dự festival âm nhạc SXSW cùng nhau và còn chia sẻ trên Instagram hai người video khiêu vũ sexy tại một studio.

Trong khi đó, Taylor Swift luôn có ác cảm với Justin. Trong một video tiết lộ tại lễ trao giải Billboard vào tháng 5/2013, Taylor bĩu môi và tỏ ra khó chịu khi trông thấy Justin hôn má Selena. Theo các nguồn tin, giọng ca The Red luôn khuyên Selena dứt tình hẳn với anh chàng Justin bồng bột, ăn chơi trác táng.

Taylor đang có cô bạn thân mới là ca sĩ Lorde.

Nhiều tháng nay, Taylor và Selena không còn được trông thấy đi chơi cùng nhau. Thay vào đó, Taylor lại rất vui vẻ bên nữ ca sĩ 17 tuổi đến từ Australia, Lorde. Hai cô nàng luôn quấn quýt bên nhau, cùng đi mua sắm, dạo chơi và ngắm biển. Điều đặc biệt, Selena và Lorde vốn có mối quan hệ không mấy thân thiện khi giọng ca Royals từng thẳng thừng chê ca khúc Come and Get It của Selena.

