Scarlett Johansson 'sốc' khi nhìn thấy con gái lần đầu

Nữ diễn viên tiết lộ, bé Rose khi chào đời chẳng hề giống chút nào so với tưởng tượng của cô.

Scarlett Johansson thực hiện bộ ảnh cho tạp chí W vào tháng 12 năm ngoái, khi mới sinh con được 3 tháng.

Xuất hiện gợi cảm trên tạp chí W sau 3 tháng sinh con, Scarlett Johansson chia sẻ về thiên thần nhỏ: "Khi cô bé tới tay tôi, tôi vô cùng sửng sốt. Tôi đã có hình dung rất rõ nét trong tâm trí về diện mạo của con gái mình ra sao. Nhưng thực tế, cô bé trông hoàn toàn khác. Hoàn hảo nhưng không hề giống như tôi tưởng tượng!".

Bé Rose là con đầu lòng của Scarlett và nhà báo Pháp, Romain Dauriac. Trong những bức ảnh mới được tiết lộ, cô bé có nhiều nét giống bố hơn mẹ và trông khá giống con trai.

Scarlett bế con gái đi ăn trưa ở Los Angeles hôm 28/1.

Scarlett từng thổ lộ về niềm hạnh phúc làm mẹ: "Đó là điều vô cùng kỳ diệu dù nhiều lúc khiến bạn kiệt sức. Tình yêu dành cho em bé thực sự không thể đong đếm được". Cô đào 30 tuổi cũng tâm sự, cô đang cho con bú sữa mẹ và cảm thấy sự kết nối tuyệt vời giữa hai mẹ con. "Đó cũng là cách lấy lại vóc dáng tốt nhất", ngôi sao The Avengers chia sẻ.

Scarlett vừa trải qua một năm thành công và tràn đầy hạnh phúc. Cô sinh con, kết hôn và có hai bộ phim ra rạp nhận được đánh giá cao của khán giả cũng như các nhà phê bình - phim Lucy và Under the Skin. Bên cạnh đó, nữ diễn viên đã rất nỗ lực hoàn thành vai diễn Black Widow trong phim Avengers: Age of Ultron trước khi nghỉ dưỡng thai và "nằm ổ".

Scarlett có thể biến hóa linh hoạt, khi gợi tình như trong bộ ảnh mới, khi nóng bỏng và quái dị như nhân vật người ngoài hành tinh trong "Under the Skin", lúc lại mạnh mẽ, gai góc như Black Widow trong "Avengers"...

Trong cuộc phỏng vấn trên tạp chí W, Scarlett cũng chia sẻ về vai diễn Góa phụ đen của Biệt đội siêu anh hùng: "Mọi người đều ngạc nhiên khi tôi muốn đóng phim anh hùng chuyển thể từ truyện tranh. Tuy nhiên tôi rất thích xem Iron Man và tôi đã gặp hãng Marvel để tìm kiếm cơ hội đóng phim của họ. Sau khi Avengers được công chiếu, tôi đã có khảo sát riêng và biết được rằng, nhân vật Góa phụ đen thực sự đã mang lại tiếng vang cho tôi... Ở phần tiếp theo, bạn sẽ biết được nhiều hơn về những nỗi buồn trong quá khứ của cô ấy. Góa phụ đen là một siêu anh hùng nhưng cô ấy cũng là con người. Cô ấy bé nhỏ nhưng mạnh mẽ. Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy".

Hoài Vũ