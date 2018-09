Scarlett Johansson gợi tình nhất thế giới

Cô đào phim 'The Avengers' lần thứ hai được tạp chí Esquire bình chọn danh hiệu này.

Tạp chí Esquire của Mỹ vừa tôn vinh nữ diễn viên Scarlett Johansson là "Người phụ nữ đương đại sexy nhất thế giới". Scarlett là mỹ nhân duy nhất vinh dự hai lần được tờ báo này bình chọn. Lần đầu tiên là năm 2006, khi cô mới 21 tuổi.

Scarlett trên tạp chí Esquire.

Scarlett đã rất ngỡ ngàng khi vẫn được đánh giá cao về nhan sắc gợi cảm ở tuổi 28. Cô nói: "Bạn biết đấy, tôi ngày càng già hơn. Tôi đã là một phụ nữ 28 tuổi trong ngành công nghiệp phim ảnh. Chẳng mấy chốc, các đạo diễn sẽ trao cho tôi vai diễn những bà mẹ".

Scarlett Johansson từ nhỏ đã là một cô gái xinh đẹp và tài năng. Cô sớm gia nhập làng giải trí và nổi danh với nhiều bộ phim như Home Alone 3, Fall, Just Cause, North, My Brother the Pig... Đến nay, người đẹp vẫn là một ngôi sao đắt giá ở Hollywood. Cô được mời tham gia những bộ phim bom tấn như The Avengers, Captain America: The Winter Soldier...

Trên tạp chí Esquire, Scarlett tiết lộ khó khăn của cô thời kỳ đầu bước chân vào làng giải trí. Nữ diễn viên kể: "Hồi đó, một vài người bạn trong lớp anh trai của tôi đóng phim quảng cáo và biểu diễn ở nhà hát. Bởi vậy, mẹ đã đưa tôi đến gặp những người quản lý ở đó vì tôi rất thích âm nhạc. Tuy nhiên, họ đã không ưng tôi. Tôi rất suy sụp, nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết. Đó cũng là khi tôi nhận ra rằng, mình có thể đạt được bất kỳ điều gì bằng nước mắt... ".

Scarlett chia sẻ, chính chất giọng trầm khàn đã khiến cô mất nhiều cơ hội đóng phim quảng cáo. Vì thế, cô đã không thích nghe âm giọng của mình: "Tôi thấy giọng của mình thật kinh khủng trong các phim quảng cáo bởi nó rất trầm. Chỉ mới 9 tuổi mà giọng tôi nghe như của một người nghiện rượu và thuốc lá".

Scarlett Johansson là một cô đào xinh đẹp và quyến rũ nhưng lại khá lận đận đường tình. Cô trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Ryan Reynolds năm 2010, sau đó là một vài mối tình dang dở. Tuy nhiên, hiện tại, Scarlett rất hạnh phúc vì cô vừa được chàng phóng viên Pháp Romain Dauriac cầu hôn sau gần một năm hẹn hò.

Hoài Vũ