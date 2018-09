Sao trẻ xinh đẹp của Hollywood thừa nhận yêu cả nam lẫn nữ

Nữ diễn viên Bella Thorne vừa công khai giới tính của cô với người hâm mộ qua mạng xã hội.

Chỉ một tuần sau khi chia tay bạn trai, hôm 22/8, Bella Thorne đăng trên Snapchat hai bức ảnh hôn cô gái lạ. Đông đảo fan liền bày tỏ sự băn khoăn của họ trên Twitter. Một người thẳng thắn hỏi Bella: "Bạn có phải là người lưỡng tính?".

Bella công khai là người lưỡng giới sau khi đăng ảnh hôn bạn gái.

Không chút do dự, nữ diễn viên 18 tuổi viết: "Đúng vậy". Lời thú nhận của cô lập tức nhận được vô số lời ủng hộ, chia sẻ của mọi người. Các fan ngợi ca Bella Thorne là cô gái rất thành thật, can đảm và truyền cảm hứng cho nhiều người thuộc giới tính thứ ba. Ngôi sao phim Shake It Up đã rất cảm kích trước điều này. Vài giờ sau khi tiết lộ thiên hướng giới tính của mình, Bella gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã hết lòng ủng hộ cho cô.

Bella Thorne chỉ vừa kết thúc mối tình đẹp với nam diễn viên người Anh, Gregg Sulkin vào ngày 15/8. Trong thông cáo gửi tới báo chí, cựu sao Disney và bạn trai chia sẻ rằng, hai người chia tay vì quá bận rộn với công việc. Họ từng có hơn một năm bên nhau ngọt ngào và lãng mạn, thậm chí còn mua nhà sống cùng nhau vào tháng 2 năm nay.

Bella và bạn trai cũ, Gregg Sulkin.

Hoài Vũ