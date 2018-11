Sao teen tái xuất sau 6 năm đóng con gái Bella trong 'Twilight'

Mackenzie Foy là ngôi sao trên thảm đỏ tối 29/10 tại rạp chiếu Dolby Ballroom ở Los Angeles. Cô thủ vai chính trong bộ phim giả tưởng "The Nutcracker and the Four Realms" (Kẹp hạt dẻ và bốn vương quốc).