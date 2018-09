Sao teen Bella Thorne càng lớn càng gợi cảm

Nổi danh với vai diễn Cece Jones trong seri phim "Shake it Up", Bella Thorne thuộc thế hệ công chúa Disney kế cận Selena Gomez, Miley Cyrus... Bella đang là nữ diễn viên đầy triển vọng của Hollywood. Cô vừa hoàn thành vai diễn trong phim kinh dị "Amityville: The Reawakening" và "Big Sky".