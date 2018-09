Sao phim 'Người nhện' bị tố dụ teen girl vào khách sạn

Cô bé 17 tuổi vừa tiết lộ đoạn chat 'gạ tình' của một người nhận là tài tử James Franco.

Nam diễn viên James Franco.

Trong video đăng trên Instagram hôm 3/4, cô bé người Scotland, Lucy Clode, khoe cảnh gặp James Franco bên ngoài nhà hát Broadway ở New York tối 1/4 sau khi anh công diễn vở kịch Of Mice And Men. James ký tặng các fan và mời kết bạn với anh ấy trên trang xã hội. Tuy nhiên, nửa sau của video gây sốc khi chia sẻ đoạn tin nhắn chat chít giữa Lucy và tài khoản tên là James Franco. Chỉ sau vài lời hỏi han, James đã hẹn gặp cô bé trong khách sạn.

Video cô bé 17 tuổi tiết lộ James Franco gạ tình cô

James hỏi: "Em đang đi với ai, cùng một người bạn phải không?". Lucy trả lời: "Em đang ở cùng mẹ nhưng sẽ ở một mình nếu có anh". James liềm mời mọc: "Anh có thể gặp em không?". Lucy: "Em chỉ gặp nếu anh là James Franco" - "Chính là anh mà. Em chưa có bạn trai chứ? Chúng ta sẽ gặp ở khách sạn nào nhỉ? Có nên thuê một phòng không?".

Hình ảnh cô gái và James Franco trong video cùng đoạn chat trên Instagram.

Khi cô bé tỏ ý không tin, đối phương liền gửi cho cô hình ảnh của mình - không ai khác chính là tài tử James Franco. Tuy nhiên Lucy từ chối lời mời gặp gỡ vào hôm sau mà hứa trở lại vào tháng 5, khi cô đã đủ 18 tuổi.

Sau vài giờ gây xôn xao vì đăng video này, Lucy Clode đã gỡ bỏ xuống. Trong khi đó, James Franco từ chối trả lời phóng viên về vụ việc nhưng phủ nhận cáo buộc qua status trên Twitter: "Tôi không phải là người đó! Hy vọng các bậc phụ huynh giữ con cái tuổi teen của họ tránh xa tôi. Cảm ơn".

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, cùng ngày 2/4, trailer phim Palo Alto của James Franco được tiết lộ. Trong phim này, James vào vai một huấn luyện viên bóng đá, quyến rũ nữ sinh 14 tuổi do Emma Roberts thủ vai. Cảnh ân ái nóng mắt của hai người được thể hiện trong trailer dài 2 phút. (Xem trailer)

James Franco và Emma Roberts trong phim "Palo Alto".

Hoài Vũ