Sao 'Ở nhà một mình' và bạn gái gốc Lào hẹn hò ở Paris

Vào tháng 9, Macaulay Culkin và Brenda Song đi chơi trong công viên kinh dị Knott's Scary Farm ở California. Cả hai bén duyên khi đóng cùng trong bộ phim "Changeland" vào hè năm nay. Brenda Song là diễn viên Mỹ gốc Lào. Cô từng nổi tiếng với bộ phim Disney "The Suite Life of Zack and Cody" (Cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody).