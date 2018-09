Sao nữ Hollywood kể về vụ cưỡng bức tàn bạo của bạn trai cũ

Amber Tamblyn đã bị người yêu cũ túm tóc, làm nhục giữa chốn đông người.

Khi ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump lộ video "khoe" thành tích sàm sỡ phụ nữ vào năm 2005, rất nhiều ngôi sao Hollywood đã bày tỏ sự phẫn nộ trước hành động và phát ngôn tục tĩu của ông. Giữa làn sóng chỉ trích Donald Trump, nữ diễn viên Amber Tamblyn đã can đảm kể lại câu chuyện đau đớn trong quá khứ khi cô bị bạn trai cũ xúc phạm và bạo hành.

Nữ diễn viên Amber Tamblyn.

Ngôi sao phim Two and a Half Men tâm sự trên Instagram: "Tôi cần kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Với tình yêu và sự ủng hộ của chồng tôi, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện này với công chúng. Một thời gian dài trước đây, tôi đã kết thúc mối quan hệ đầy bạo lực với một người đàn ông tôi từng gắn bó một thời gian. Một đêm, tôi đi xem show với hai người bạn gái ở Hollywood, nghe một DJ mà chúng tôi đều yêu thích. Tôi biết có thể bạn trai cũ của tôi sẽ tới đó nhưng tôi cảm thấy an toàn khi đi cùng hai cô bạn của mình. Tôi cần nói với các bạn rằng, bạn trai cũ của tôi là một gã rất to lớn. Ngay khi phát hiện ra tôi, anh ta đã xông đến nhấc tôi lên, một tay túm tóc tôi, tay kia thọc dưới váy tôi ngay ở chỗ nhạy cảm. Anh ta nâng tôi lên khỏi sàn, theo đúng nghĩa đen, xách tôi giống như một mảnh rác ra khỏi câu lạc bộ. Những ngón tay của anh ta ở trong tôi vô cùng thô bạo. Tôi la hét, vẫy vùng và khóc. Anh ta vác tôi đi dọc qua căn phòng, đẩy mọi người ra cho đến khi ra tới cửa".

Amber Tamblyn kể rằng, những người bạn của cô chạy theo, cố gắng kéo anh ta lại. Các anh trai của gã cũng chạy đến can thiệp: "Trong khi ẩu đả, anh ta đã túm váy áo của tôi, giữ chặt lấy tôi và la hét vào mặt tôi, kéo đứt dây chuyền mà bà nội tôi tặng. Những thứ xảy ra sau đó tôi không còn nhớ rõ được nữa, làm sao tôi có thể lên xe, làm sao tôi có thể chạy thoát được anh ta...".

Nữ diễn viên 33 tuổi đã phải chịu đựng nỗi đau đớn và tủi hổ trong suốt một thời gian. Một phần cơ thể cô bị sưng tấy vì vụ bạo hành của bạn trai cũ. Cô đã không thể mặc quần jeans và ngủ ở tư thế bình thường trong tuần sau đó.

Amber Tamblyn đã giấu câu chuyện này nhiều năm nhưng khi đọc tin về Donald Trump, cô quyết định kể lại để tố cáo những người đàn ông bạo hành và quấy rối phụ nữ. Cô viết: "Ngày hôm nay, tôi nhớ lại khoảnh khác đó, tôi nhớ lại nỗi tủi hổ đó. Tôi sợ mẹ tôi đọc được những dòng chia sẻ này, và càng sợ bố tôi có thể tan nát con tim khi biết được. Nhưng các bạn hiểu chứ, tôi cần phải kể lại câu chuyện của mình".

Amber Tamblyn là bạn thân thiết với nữ diễn viên Blake Lively.

Nhiều bạn bè, người hâm mộ đã ngợi ca sự can đảm và mạnh mẽ của Amber Tamblyn khi có thể nói ra câu chuyện này. Vượt qua nỗi đau cũ, Amber đã kết hôn với nam diễn viên David Cross năm 2012 và hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Hoài Vũ