Sao nữ 58 tuổi khác lạ khi đóng ông lão ngoài 80

Trong phim kinh dị 'Suspiria', Tilda Swinton đảm đương hai vai, một nam một nữ chênh lệch độ tuổi và khác biệt về tạo hình.

Theo trang Collider, vai diễn nhà tâm lý học 82 tuổi Josef Klemperer trong phim kinh dị Suspiria là do nữ diễn viên Tilda Swinton đảm nhận. Sau thời gian dài giấu kín, đạo diễn Luca Guadagnino cùng sao nữ 58 tuổi cuối cùng cũng chịu thừa nhận điều này. Trước đó, đoàn làm phim chia sẻ với báo chí, nhân vật Klemperer "nặng ký" được giao cho một nam nghệ sĩ người Đức có tên Lutz Ebersdorf, song hồ sơ về người này hoàn toàn trống trơn trên các kênh truyền thông.

Tilda Swinton với hai tạo hình khác biệt trong phim Suspiria.

Trong Suspiria, Tilda Swinton cùng lúc thể hiện hai nhân vật là Klemperer và một nữ biên đạo múa. Khi hóa thân thành ông lão tuổi ngoài 80, cô được hóa trang tỉ mỉ với mái tóc đàn ông bạc trắng, khuôn mặt nam tính, làn da nhăn nheo và vòng bụng khá lớn. Cô tạo được tính thuyết phục cho nhân vật với cử chỉ, dáng đi của một người đàn ông lớn tuổi.

Chuyên gia hóa trang Mark Coulier tiết lộ thêm với Collider, anh đã tạo một cơ quan sinh dục nam đạo cụ và gắn ở giữa hai chân của Tilda Swinton, giúp cô cảm nhận được sự thay đổi cơ thể, dễ nhập tâm vào nhân vật. Bản thân nữ diễn viên cũng đề nghị đoàn làm phim xưng hô và cư xử với cô như nghệ sĩ người Đức hư cấu Lutz Ebersdorf, biến cô thành một người khác biệt so với một Tilda Swinton vào vai nữ biên đạo múa.

Một cảnh quay của Suspiria.

Suspiria được dàn dựng bởi Luca Guadagnino - đạo diễn của phim tình cảm Call Me By Your Name. Phim làm lại từ tác phẩm kinh dị cùng tên gây tiếng vang lớn năm 1977. Trong phim, Dakota Johnson - người đẹp của series 50 sắc thái vào vai Susie - một cô gái trẻ đến Berlin theo đuổi giấc mơ ballet. Nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra trong trường múa, gây ra cái chết cho các bạn học và đe dọa tính mạng của cô. Hai tuyến vai nữ biên đạo múa và nhà tâm lý học do Tilda Swinton thể hiện đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này. Bộ phim mang màu sắc kỳ bí, rùng rợn. Dakota Johnson từng thú nhận phải điều trị tâm lý sau khi đóng chính trong phim.

Suspiria trailer Trailer phim Suspiria

Tilda Swinton nổi tiếng là một tài nữ bách biến của điện ảnh thế giới. Cô từng khắc họa hình tượng nửa nam nửa nữ trong phim Orlando (1992), vào vai pháp sư Tây Tạng trong bom tấn Doctor Strange (2016), thể hiện người phụ nữ độc tài trong phim giả tưởng Okja (2017) cùng nhiều nhân vật đa dạng khác.

Tilda Swinton (trái) trong phim Doctor Strange.

Phong Kiều

Ảnh: IMDb