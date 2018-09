Sao nhí 'Wolverine' phấn khích khi thắng giải cùng Hugh Jackman

Kết quả giải MTV Movie & TV Awards 2017 Phim của năm: Beauty and the Beast Diễn viên xuất sắc: Emma Watson - Beauty and the Beast Bộ đôi xuất sắc: Hugh Jackman & Dafne Keen - Logan Cảnh hôn xuất sắc: Ashton Sanders và Jharrel Jerome - Moonlight Nhân vật anh hùng xuất sắc: Taraji P. Henson - Hidden Figures Nhân vật phản diện xuất sắc: Jeffrey Dean Morgan - The Walking Dead Diễn viên hài xuất sắc: Lil Rel Howery - Get Out Dàn diễn viên xuất sắc - The Fast and the Furious