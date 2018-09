Sao 'Me, Before You' gây sốc với cảnh nóng táo bạo trong phim mới

Bộ phim mới "The Voice From The Stone" sẽ đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Emilia Clarke sau thành công với phim "Me, Before You" hè năm ngoái. "The Voice From The Stone" thuộc thể loại tâm lý và hình sự được công chiếu vào cuối tháng này tại Bắc Mỹ,