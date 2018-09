Sao Hollywood thổ lộ về nỗi khổ khi quay cảnh nóng

Angelina Jolie từng thổ lộ rất căng thẳng với cảnh nóng trong bộ phim đầu tay do cô làm đạo diễn kiêm tác giả kịch bản, "In the Land of Blood and Honey". Minh tinh Hollywood gặp khó khăn khi chỉ đạo cảnh người lính Serbia cưỡng bức thô bạo một phụ nữ Bosnia trong đoạn đầu phim. Jolie bày tỏ: "Hai người phải đóng cảnh bạo liệt trong khi vốn dĩ ngoài đời họ không phải là một cặp thực không hề dễ chút nào. Bạn sẽ có cảm giác thật kỳ cục và ngượng nghịu khi phải trực tiếp quay lại những thước phim trần trụi đó".