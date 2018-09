Sao Hollywood kể về những lần chết hụt

Trước khi là một ngôi sao nhạc rap, 50 Cent từng là nạn nhân trong một vụ bắn súng bên ngoài nhà bà ngoại anh ở Mỹ năm 2000. Lúc đó anh bị bắn 9 phát nhưng đã may mắn sống sót và có thể kể lại câu chuyện kinh hoàng này trong bộ phim "Get Rich or Die Tryin".