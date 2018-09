Sao Hollywood hóa thân thành biểu tượng huyền thoại

Lindsay Lohan make up thành Marilyn Monroe, tái hiện lại cảnh quay tốc váy kinh điển khi tham gia vào bộ phim "InAPPropriate Comedy" hồi năm 2013. Đây không phải lần đầu tiên ngôi sao "Mean Girls" hóa thân thành biểu tượng sắc đẹp của thập niên 50. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Playboy năm 2011 và New York năm 2008 với hình ảnh tương tự.