Sao 'Harry Potter' lần đầu đưa bạn gái tới thảm đỏ

Sau 2 năm hẹn hò, Daniel Radcliffe mới công khai giới thiệu người yêu tại lễ trao giải Tony.

Daniel rạng rỡ khi giới thiệu bạn gái.

Daniel Radcliffe và cô bạn gái Erin Darke tới lễ trao giải nhạc kịch và sân khấu của Mỹ ở New York, tối 8/6. Cặp đôi ôm eo và rạng rỡ sóng đôi trong suốt sự kiện. Đây là lần đầu tiên "chàng phù thủy" ra mắt bạn gái với đồng nghiệp và công chúng.

Daniel và Erin bị đồn yêu nhau từ năm 2012 khi đóng cùng trong phim Kill Your Darlings. Nam diễn viên 24 tuổi luôn kín như bưng về mối quan hệ mới của anh. Gần đây Daniel đã thoái mái xuất hiện cùng bạn gái trên phố, tuy nhiên hai người thậm chí không nắm tay nhau như một đôi uyên ương.

Trước đây, ngôi sao điện ảnh xứ sương mù từng có cuộc tình kéo dài vài năm với nữ trợ lý phim Harry Potter Rosie Coker. Họ chia tay vào tháng 10/2012 giữa tin đồn Daniel đã phải lòng nữ đồng nghiệp Erin Darke. Khi đó bạn gái cũ đã vô cùng suy sụp vì kết thúc mối quan hệ với Daniel.

Daniel và người yêu cũ.

Bạn gái mới của Daniel là nữ diễn viên người Mỹ, từng tham gia các bộ phim như We Need to Talk About Kevin (2011), Young Adult (2011) hay The Wolverine (2013)... Erin Darke lớn lên ở Michigan nhưng hiện sống ở New York. Cô bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ nhỏ và đóng kịch từ khi còn ở tuổi teen.

Hoài Vũ