Sao 'Harry Potter' lần đầu công khai bạn gái

Daniel Radcliffe đã bí mật hẹn hò nữ diễn viên Erin Darke 2 năm nay nhưng đến giờ anh mới dám xuất hiện cùng người tình trên phố.

Daniel và Erin dạo chơi trong công viên ở New York sau khi đi mua sắm.

Daniel Radcliffe và cô bạn gái Erin Darke sánh bước cùng nhau tới một cửa hàng bách hóa ở New York vào tuần trước. Đây là lần đầu tiên cặp sao công khai mối quan hệ. Khi phóng viên hỏi đại diện của Erin, người này gây bất ngờ khi chia sẻ rằng, nữ diễn viên và ngôi sao Harry Potter đã hẹn hò được 2 năm.

Trước đó, Daniel giữ kín như bưng về chuyện tình cảm của anh. Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm ngoái, nam diễn viên 24 tuổi tiết lộ anh đang hẹn hò nhưng quyết không nói về bạn gái của mình. Một số paparzzi bắt gặp Daniel vài lần đi chơi với Erin nhưng hai người chưa bao giờ thể hiện cử chỉ tình tứ ở nơi đông người.

Cặp sao mua đồ về căn hộ của Erin.

Daniel và Erin từng đóng cùng trong bộ phim Kill Your Darlings năm 2012. Có lẽ đó cũng chính là thời điểm cặp sao bắt đầu bí mật yêu nhau. Tuy nhiên, trong suốt thời gian đóng phim này, Daniel vẫn đang hẹn hò với nữ trợ lý Coker và đến tháng 10/2012 họ mới chia tay.

Daniel hiện sống ở Anh trong khi bạn gái ở New York, Mỹ. Dù vậy cặp đôi vẫn dành rất nhiều thời gian bên nhau. Vào mùa hè này, "cậu bé phù thủy" sẽ thường xuyên ở New York bởi anh tham gia vở kịch The Cripple of Inishmaan tại sân khấu Broadway.

Hoài Vũ