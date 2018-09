Sao gốc Việt tái hợp anh trai Miley Cyrus

Cựu sao Disney Brenda Song bất ngờ chia sẻ ảnh tình cảm với anh trai của Miley Cyrus trên Instagram sau gần 3 năm hủy hôn.

Giữa tháng 6/2012, ngôi sao của phim The Suite Life of Zack and Cody trên kênh Disney, Brenda Song bị anh trai của Miley Cyrus, Trace Cyrus phũ phàng hủy bỏ hôn ước. Từ đó tới nay không còn ai thấy cặp đôi này xuất hiện bên nhau. Tuy nhiên, hôm đầu tuần, nữ diễn viên gốc Việt bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân bức hình cả hai khoác vai, ôm eo tình tứ trên bãi biển ở California khiến nhiều người nghi ngờ cặp đôi đã bí mật quay lại với nhau. Trong ảnh, người đẹp 27 tuổi ăn mặc mát mẻ, cười rạng rỡ bên chàng rocker 26 tuổi điển trai.

Ảnh tình tứ của cặp đôi trên Instagram của Brenda Song.

Cách đây hơn một tháng, Brenda cũng lên mạng phân trần về những tin đồn bầu bí của cô với bạn trai khi hai người còn là một cặp. Cô viết: "Tôi hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân nhưng riêng lần này tôi muốn làm rõ mọi đồn đoán thất thiệt trước kia. Một vài năm trước, có nhiều người rỉ tai nhau tôi mang bầu và bị sảy thai. Tôi chỉ muốn nói rằng đó là điều hoàn toàn sai sự thật. Tất cả chỉ là những lời thêu dệt và bịa đặt. Tôi thành thực xin lỗi vì đã không thanh minh sớm hơn và để chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của Tracy Cyrus suốt nhiều năm qua. Có thể chúng tôi không còn ở bên nhau nữa nhưng tôi hy vọng anh ấy sẽ tha thứ cho tôi. Mong cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh". Ngay sau khi đọc được đoạn status của bạn gái cũ, anh trai giọng ca Wrecking Ball đáp lại ngắn gọn: "Vâng, đó cũng chỉ là những lời nói dối do chính cô dựng lên".

Brenda Song và Tracy Cyrus bắt đầu hẹn hò từ tháng 5/2010 và đính hôn một năm sau đó nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì đường ai nấy đi. Trace Cyrus là thành viên của ban nhạc rock Metro Station, nổi tiếng với những hình xăm dày đặc khắp cơ thể. Trong khi đó, Brenda Song là ngôi sao trẻ được yêu thích của kênh Disney, cùng "lò đào tạo" với ngôi sao Hannah Montana - em gái Trace. Cô mang trong mình ba dòng máu với bố là người dân tộc Mông ở Việt Nam và mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Gia đình cô di cư từ Việt Nam sang Mỹ năm 1976.

Brenda Song và Tracy Myrus thưở còn mặn nồng.

Trần Quỳnh