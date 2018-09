Sandra Bullock thắng lớn tại People's Choice Awards

Danh sách giải thưởng People's Choice Award 2014: Phim điện ảnh: Iron Man 3

Nam diễn viên phim điện ảnh: Johnny Depp

Nữ diễn viên phim điện ảnh: Sandra Bullock

Bộ đôi phim điện ảnh: Sandra Bullock & George Clooney (Gravity)

Phim hành động: Iron Man 3

Ngôi sao phim hành động: Robert Downey Jr.

Phim hài:The Heat

Nam diễn viên phim hài : Adam Sandler

Nữ diễn viên phim hài: Sandra Bullock

Phim chính kịch: Gravity

Nam diễn viên phim chính kịch: Leonardo DiCaprio

Nữ diễn viên phim chính kịch: Sandra Bullock

Phim gia đình: Despicable Me 2

Phim kinh dị: Carrie

Phim hình sự: Now You See Me Phim truyền hình hài: The Big Bang Theory

Nam diễn viên phim truyền hình hài: Chris Colfer

Nữ diễn viên phim truyền hình hài: Kaley Cuoco

Phim truyền hình chính kịch: The Good Wife

Nam diễn viên phim truyền hình chính kịch: Josh Charles

Nữ diễn viên phim truyền hình chính kịch: Stana Katic

Show truyền hình thực tế: The Voice

MC truyền hình: Ellen DeGeneres Nam ca sĩ: Justin Timberlake

Nữ ca sĩ: Demi Lovato

Ca sĩ đột phá: Ariana Grande

Ca sĩ nhạc pop: Britney Spears

Ca sĩ nhạc đồng quê: Taylor Swift

Ca sĩ nhạc hip-hop: Macklemore & Ryan Lewis

Ca sĩ nhạc R&B: Justin Timberlake

Ban nhạc: One Direction

Ban nhạc Alternative: Fall Out Boy

Ca khúc: Roar (Katy Perry)

Album: The 20/20 Experience (Justin Timberlake)

Video ca nhạc: Roar (Katy Perry)