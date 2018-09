Sam Smith và nam diễn viên '13 Reasons Why' công khai mối tình đồng giới

Sam Smith vốn công khai là người đồng tính từ trước khi phát hành album "In the Lonely Hour" vào năm 2014. Ca khúc "Stay With Me" kể về mối tình đồng giới của Sam từng giúp anh thắng hai giải Grammy 2015. Trong khi đó, nam diễn viên "13 Reasons Why" Brandon Flynn thổ lộ là gay trong dòng chia sẻ xúc động đăng trên Instagram vào tháng 9.