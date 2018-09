Salma Hayek kể về nỗi đau bị ép khỏa thân đóng cảnh sex đồng giới

Nữ diễn viên tiết lộ, cô đã phải thực hiện cảnh nóng trong nước mắt trước sức ép của nhà sản xuất phim Harvey Weinstein.

Trong bài viết vừa đăng tải trên tạp chí The New York Times, Salma Hayek trải lòng về những năm tháng khốn khổ vì bị "ông trùm Hollywood" Harvey Weinstein gạ tình, hăm dọa và chèn ép bằng mọi cách. Cô đã cự tuyệt tất cả từ lời đề nghị "tắm chung", "để ông ấy massage", "để một người bạn khỏa thân của ông ấy massage" tới việc "oral sex" và "thoát y với một người phụ nữ khác" trước mặt Harvey. Tức giận vì bị khước từ, nhà sản xuất phim đã trả đũa Salma Hayek bằng cách hủy hoại bộ phim Frida do cô sản xuất và đóng vai chính.

Salma Hayek trong phim Frida.

"Ông ấy bảo với tôi đừng mơ đến bộ phim này bởi ông ấy đã giao vai diễn của tôi, kịch bản mà tôi nghiên cứu suốt nhiều năm cho một diễn viên khác. Trong mắt ông ấy, tôi không phải là một nghệ sĩ, tôi thậm chí không phải là một con người. Tôi chỉ là một thứ đồ, một cơ thể", Hayek viết.

Khi Salma Hayek quyết liệt chiến đấu để giành lại bộ phim và dọa đâm đơn kiện, Weinstein mới chấp nhận làm đối tác phát hành nhưng ra rất nhiều yêu sách như tăng chi phí sản xuất lên 10 triệu USD, tìm một đạo diễn hạng A, viết lại kịch bản và tìm 4 diễn viên nổi tiếng đóng các vai phụ. Trong quá trình quay phim, Salma kể rằng Weinstein vẫn không ngừng sỉ nhục cô: "Ông ấy nói rằng thứ duy nhất tôi có là sự gợi tình của tôi, ngoài ra chẳng có gì khác ở bộ phim này. Ông ấy muốn vứt bỏ bộ phim vì cho rằng không ai muốn xem tôi đóng vai đó".

Salma và Harvey Weinstein.

Salma Hayek cho biết, một thời gian sau Weinstein lại đưa ra một điều kiện khác nếu muốn bộ phim được ra rạp: cô phải đóng một cảnh sex đồng giới nữ. Cô kể "Tôi đến trường quay ngày hôm đó để quay cảnh mà tôi tin rằng có thể cứu được bộ phim. Lần đầu tiên và lần duy nhất trong đời diễn xuất, tôi run rẩy và căng thẳng thần kinh. Cơ thể tôi rung lên không thể kiểm soát. Tôi thở dốc và bắt đầu khóc không ngừng. Đó không phải là vì tôi sẽ khỏa thân với một cô gái khác, đó là bởi vì tôi phải khỏa thân với cô ấy vì Harvey Weinstein. Nhưng tôi đã không thể nói với mọi người điều đó".

Salma cuối cùng đã uống thuốc an thần để hoàn thành cảnh sex và may mắn, dự án đóng máy sau ngày khó khăn đó.

Những cảnh nóng đồng giới của Salma trong "Frida".

Bộ phim của Salma Hayek - tác phẩm kể về cuộc đời sóng gió của nữ danh họa người Mexico, Frida Kahlo - được công chiếu vào tháng 10/2002, đã gây tiếng vang lớn. Salma viết: "Bộ phim mà Harvey chưa bao giờ muốn thực hiện đã mang về cho ông ấy doanh thu phòng vé thành công ngoài sức mong đợi và mặc dù thiếu sự hỗ trợ của ông ấy, phim đã giành 6 đề cử Oscar, bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc". Bộ phim sau đó giành 2 giải Oscar và là phim thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Salma Hayek.

Trailer phim "Frida"

Salma Hayek đã không ngần ngại gọi Harvey Weinstein là "con quái vật" ám ảnh cuộc đời cô suốt nhiều năm tháng. Nữ diễn viên muốn kể ra câu chuyện của mình, góp cùng tiếng nói với hơn 70 nạn nhân đã bị Harvey quấy rối, chèn ép trong hàng chục năm qua.

Phản hồi lại câu chuyện của Salma Hayek, nhà sản xuất phim Harvey Weinstein tuyên bố trên tờ USA Today rằng "tất cả những cáo buộc quấy rối tình dục Salma đã mô tả là không hề chính xác và những người chứng kiến chuyện này đã có quan điểm khác về những gì đã xảy ra".