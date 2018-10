Ryan Gosling học lái máy bay để vào vai Neil Armstrong

Neil Armstrong học lái máy bay trước cả khi biết lái xe, nên nam diễn viên quyết tâm học để trải nghiệm cảm giác thực sự của ông.

Trailer First Man (Bước chân đầu tiên) Trailer phim First Man

Trong phim First Man (Bước chân đầu tiên), Ryan Gosling đảm nhận vai nam chính - nhà du hành vũ trụ Neil Amrstrong. Để hóa thân thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, tài tử La La Land đã ghi danh tham gia một số khóa huấn luyện lái máy bay trước ngày phim bấm máy.

Trang The New Paper ghi lại lời chia sẻ của Gosling: "Tôi tin lái máy bay là một phần quan trọng trong cuộc đời Neil Armstrong, nên tôi cần học để trải nghiệm cảm giác thực sự của ông ấy. Nhưng điều này không đơn giản. Những ngày đầu tiên, huấn luyện viên đưa ra một vài yêu cầu khó làm tôi căng thẳng, chỉ muốn chấm dứt ngay lập tức".

Ryan Gosling trong tạo hình nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong.

Cùng với khóa học bay, Ryan Gosling còn đọc và xem nhiều tài liệu, sách báo về Neil Armstrong lẫn các nhà du hành vũ trụ của thập niên 1960, tìm hiểu về bối cảnh sống, công việc của họ. Ngoài ra, anh còn tham gia trại hè không gian tại NASA do đoàn làm phim tổ chức cho các diễn viên. Tại đây, họ được trải nghiệm cảm giác không trọng lực khi ở ngoài vũ trụ.

Khác với đa số phim đặt bối cảnh ngoài không gian, First Man không sử dụng phông xanh trong phim trường phục vụ ghép cảnh bằng kỹ xảo, buộc diễn viên diễn xuất bằng trí tưởng tượng. Thay vào đó, đoàn phim thiết kế một màn hình LED 180 độ, cao khoảng 24 mét trong trường quay, tạo cho các phi hành gia của bộ phim cảm giác thực sự di chuyển ra ngoài trái đất.

Với First Man, đạo diễn Damien Chazelle hạn chế sử dụng kỹ xảo điện ảnh. Bối cảnh mặt trăng trong phim thực chất là một mỏ đá xám, còn trung tâm chỉ huy của NASA được dàn dựng chuẩn mực tới từng chi tiết. Cố vấn Frank Hughes - một trong các cộng sự của Neil Amrstrong - từng choáng ngợp trước sự công phu và xác thực của trung tâm chỉ huy khi lên màn ảnh rộng.

First Man BTS Hậu trường các cảnh quay của tàu vũ trụ

Tạo hình nhân vật Neil Armstrong cũng là một điểm sáng của phim. Tạp chí Esquire đánh giá cao những chiếc sơ mi, áo thun, đồng hồ Ryan Gosling sử dụng trong phim, bởi chúng mang đặc trưng của thời trang thập niên 1960, lại rất phù hợp với nam diễn viên.

Giống như nguyên tác văn học, Neil Armstrong của Ryan Gosling hiện diện với hình tượng điềm đạm, kiệm lời. Các con trai của phi hành gia quá cố nhận xét, cuộc sống của cha họ được tái hiện chân thực và sống động qua từng thước phim.

Tạp chí Esquire ghi nhận, chiếc áo thun vàng này xuất hiện không nhiều trong phim nhưng tạo nên một màu sắc ấn tượng giữa phần lớn các set đồ màu trầm của nhân vật Neil Armstrong, đồng thời tái hiện phong cách quen thuộc của thập niên 1960.

First Man là bộ phim tiểu sử về chân dung nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong, chuyển thể từ tiểu thuyết First Man: The Life of Nei Amrstrong của tác giả James R. Hansen. Bộ phim tập trung vào sự kiện Armstrong đặt chân lên mặt trăng, khắc họa nỗ lực của ông trong sự nghiệp cùng những xáo trộn, mất mát của gia đình ông trong khoảng thời gian đó.

Phim đánh dấu sự tái hợp của bộ đôi đạo diễn Damien Chazelle và Ryan Gosling kể từ phim ca nhạc La La Land. Đạo diễn Chazelle hé lộ với The Hollywood Reporter, ý tưởng First Man được anh và Gosling bàn bạc từ trước khi La La Land đi vào sản xuất. Trong quá trình làm phim, với kinh nghiệm từng làm đạo diễn, Ryan Gosling có những sáng tạo riêng dành cho nhân vật.

Phim khởi chiếu tại Việt Nam ngày 19/10.

Phong Kiều