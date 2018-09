Ruby Rose mặc sexy, khoe 60 hình xăm

Ruby sexy khi tới thảm đỏ. Với cá tính đặc biệt, nữ nghệ sĩ sinh năm 1986 không chỉ nổi tiếng ở Australia và còn là ngôi sao tại Mỹ. Cô hiện đóng phim truyền hình ăn khách của Mỹ, "Orange Is the New Black".