Robin Thicke: Tôi đã dối trá về ca khúc 'Blurred Lines'

Khi bị kiện đạo nhạc, Robin đã tiết lộ Pharrell Williams mới là người viết ca khúc này.

Robin Thicke trong MV "Blurred Lines".

Năm ngoái, Robin Thicke nổi như cồn nhờ ca khúc hit Blurred Lines mà anh kết hợp cùng Pharrell Williams và T.I. Tuy nhiên gần đây Robin gặp rắc rối vì bị các con của danh ca quá cố Marvin Gaye đâm đơn kiện Blurred Lines đã đạo nhạc bài Got to Give it Up của cha họ.

Robin Thicke tất nhiên đã bác bỏ cáo buộc đạo nhạc bằng lời khẳng định gây bất ngờ rằng, khi tới studio sáng tác bài hát này, anh đang ở trạng thái say xỉn kèm phê thuốc. Và thực tế, Pharrell Williams mới chính là người viết ca khúc.

Khi luật sư nguyên đơn hỏi vì sao trước đây Robin luôn nói rằng anh và Pharrell Williams kết hợp viết lên bài hit này, nam ca sĩ giải thích: "Tất cả đều là nói dối. Sau khi phát hành 6 album do tôi tự viết và sản xuất, trớ trêu thay thành công lớn nhất trong sự nghiệp của tôi lại do một người khác viết. Tôi đã rất ghen tị và muốn có một chút danh tiếng nhờ nó... Tôi bắt đầu huyễn hoặc bản thân rằng mình cũng đóng góp vào ca khúc. Nhưng thực tế, Pharrell đã viết nhịp và hầu hết lời cho ca khúc này".

Robin nói, Pharrell Williams mới là người sáng tác chính.

Lời khẳng định này trái ngược với chia sẻ của Robin trên tạp chí GQ năm ngoái. Khi đó, nam ca sĩ thổ lộ: "Khi ở studio, tôi đã nói với Pharrell rằng một trong những ca khúc yêu thích nhất của tôi là Got to Give It Up. Tôi đã bảo: Anh bạn, chúng ta sẽ làm một thứ gì đó giống như thế. Sau đó, chúng tôi đã viết ca khúc này khoảng nửa tiếng và thu âm nó".

Tuy nhiên trong cuộc đối chất, Robin phân trần, anh đã trả lời phỏng vấn trong lúc không tỉnh táo: "Thời điểm đó tôi say xỉn suốt ngày. Mỗi ngày, tôi thức dậy uống một viên thuốc giảm đau Vicodin và sau đó nốc đầy một chai vodka. Tôi đã uống rượu trước và trong suốt những cuộc phỏng vấn với báo giới".

Nam ca sĩ cũng thừa nhận, chính vì nghiện rượu và ma túy nên cuộc hôn nhân 9 năm của anh và nữ diễn viên Paula Patton đã tan vỡ. "Tôi đã nói với vợ sự thực về sự nghiện ngập của mình. Đó là lý do vì sao cô ấy rời bỏ tôi". Robin cho biết thêm: "Tôi đã cai rượu khoảng 2 tháng nay. Khi vợ bỏ đi, đó là động cơ giúp tôi quyết tâm sống lành mạnh".

Nổi tiếng sau ca khúc Blurred Lines, Robin sa đà vào rượu và ma túy đến nỗi gia đình tan đàn xẻ nghé.

Hoài Vũ