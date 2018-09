Robbie Williams múa hát cổ vũ vợ trong phòng đẻ

Chàng ca sĩ gây sốc với các fan khi đăng một loạt video tường thuật trực tiếp quá trình vợ lâm bồn hôm 27/10.

Nam ca sĩ Robbie Williams có lẽ là ông chồng độc nhất vô nhị mang "lời ca tiếng hát" đi cổ vũ vợ đẻ và tường thuật chi quá trình bà xã trở dạ ra sao. Chiều 27/10, Robbie đưa vợ tới bệnh viện sau khi cô cảm thấy có cơn đau. Đây là lần sinh nở thứ hai của Ayda vợ anh nhưng trông cô vẫn rất căng thẳng còn Robbie bước đi không vững khi đưa vợ vào phòng đẻ.

Robin run run khi dẫn vợ vào phòng đẻ.

Những cơn đau của Ayda kéo dài đến hàng giờ mà em bé vẫn chưa chịu chui ra. Thấy vợ bơ phờ vì đau và mệt, Robbie liền mở nhạc sôi động còn anh đứng bên cạnh hát múa cổ vũ. Cựu thành viên nhóm Take That biểu diễn rất say sưa và nhiệt huyết mặc dù vợ anh chẳng màng bận tâm. Thấy vợ nhăn nhó, Robbie liền vội kết thúc màn trình diễn quái chiêu.

Robbie Williams hát múa cổ vũ vợ trong phòng đẻ.

Video của Robbie đăng tải trên Twitter lập tức thu hút hàng nghìn fan theo dõi. Nhiều fan cảm động trước tình cảm của nam ca sĩ dành cho vợ nhưng cũng không nhịn nổi cười trước sự hài hước của anh. Tuy nhiên, một số khán giả nữ bình luận: "Tội nghiệp Ayda! Nếu chồng tôi làm thế trong lúc tôi đang đau đẻ, tôi sẽ giết anh ấy!".

Robbie tiếp tục cập nhật một số video và hình ảnh của hai vợ chồng trong phòng đẻ. Nam ca sĩ không một phút giây rời xa vợ trong khi vợ anh ngày càng kiệt sức. Đến khoảng 7h tối, ông bố 40 tuổi cũng mệt lử sau 4 tiếng động viên vợ. Anh nằm dài trên ghế còn vợ nằm trên giường ngủ thiếp đi.

Đến gần 12h đêm, Ayda mới sinh em bé. Khi vợ bắt đầu rặn đẻ, Robbie lại cất giọng hát bài Let it go trong phim Frozen để cổ vũ cô. Đang phải chịu đựng cơn đau đớn cùng cực, vợ Robbie liền gào lên: "Hãy ngừng hát Frozen ngay!".

Robbie Williams hát "Let It Go" khi vợ rặn đẻ

Cuối cùng, một bé trai xinh xắn chào đời, nặng 3,7 kg. Robbie thông báo tin vui này trong video cuối cùng anh đăng tải trên Twitter. Nam ca sĩ chia sẻ: "Cậu nhóc đây rồi! Tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn, chưa bao giờ thấy tự hào về bà xã hơn thế. Cô ấy vô cùng tuyệt vời!". Giọng ca người Anh cũng gửi lời cảm ơn các fan đã cùng chia sẻ trải nghiệm kỳ diệu này với vợ chồng anh trong 10 tiếng vừa qua.

Hoài Vũ