Rob Pattinson sợ cởi trần vì cơ bụng không đẹp

Ngôi sao 'Chạng vạng' tự nhận là người rất lười tập thể dục nên không tự tin khoe body như những tài tử khác.

Robert Pattinson không tự tin cởi áo.

Robert Pattinson có thể là chàng trai trong mơ của biết bao cô gái, tuy nhiên tiết lộ của anh trên tạp chí Sunday Style của Australia có thể làm cho nhiều fan nữ "vỡ mộng". Nam diễn viên khẳng định, anh không bao giờ phanh ngực trần ở bất kỳ nơi đâu (ngoại trừ thuở làm người mẫu tuổi teen) vì thân hình không mấy vạm vỡ.

Rob chia sẻ: "Tôi không có cơ bụng 6 múi và tôi ghét tới phòng tập thể hình. Chưa bao giờ tôi muốn cởi áo khoe ngực. Tôi thích đi uống rượu hơn là dành thời gian tập thể dục".

Dù đã là một ngôi sao nổi tiếng quen đứng trước đám đông nhưng "chàng ma cà rồng" thú nhận anh vẫn luôn lo sợ mỗi khi phải đến thảm đỏ vì thiếu tự tin. Rob tâm sự: "Tôi có hàng đống nỗi lo lắng. Ngay từ giây phút xuống khỏi xe hơi để bước vào event, tôi luôn đột nhiên rối bời. Tôi cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc nghếch. Tôi mắc chứng ám ảnh ngoại hình, lúc nào cũng thấy mình vụng về, xấu xí nên thực sự rất căng thẳng và bối rối. Tôi nghĩ căn bệnh này là do tôi thiếu tự tin trầm trọng. Bởi vậy tôi vẫn chưa thể kiêu hãnh đứng trước mọi người".

"Chàng ma cà rồng" mắc bệnh tự ti.

Khi nhắc đến danh tiếng và thành công trong sự nghiệp điện ảnh những năm qua, Pattinson cũng khiêm tốn nói rằng, tất cả đều là nhờ may mắn. Anh bày tỏ: "Tôi đã không mơ tưởng đến những điều ấy và cũng không nhờ vả để có được như vậy. Mọi thứ đều là do may mắn mà nên. Tôi chỉ 'sẩy chân' từ công việc này sang công việc khác".

Không chỉ kiếm được những hợp đồng đóng phim lớn mà năm vừa qua, ngôi sao người Anh còn được mời làm gương mặt quảng cáo cho nước hoa Christian Dior với cát-xê 12 triệu USD. Rob coi công việc này đánh dấu bước chuyển mới trong sự nghiệp. Nam diễn viên thổ lộ: "Tôi đang cố gắng thoát khỏi hình ảnh một ngôi sao trẻ măng và việc cộng tác với Dior thực sự giúp ích. Ở tuổi 27, tôi nhận thấy mọi người đang nhìn mình khác đi. Tôi đang trải qua một năm kỳ lạ. Khi loạt phim Chạng vạng kết thúc và tôi thực hiện các phim khác như Cosmopolis chẳng hạn, bỗng nhiên tôi cảm thấy mình được đối xử giống như một tài tử thực thụ".

Trong cuộc phỏng vấn, Pattinson cũng chia sẻ về cách cư xử của anh trong các mối quan hệ tình cảm: "Tôi là người khá nhạy cảm. Tôi thường làm những cử chỉ hào hiệp xuất phát từ con tim của mình. Tôi thích tặng quà cho người ấy và tự nhận thấy mình là người trao quà tuyệt vời nhất thế giới....".

Rob phong trần trên tạp chí Sunday Style.

Hoài Vũ