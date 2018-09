Rộ tin Kristen 'đong' Rupert Sanders

Kris lại muốn hẹn hò vị đạo diễn từng vụng trộm với cô.

Theo tin từ tờ OK, Kristen Stewart khi hết hy vọng nối lại tình xưa với Robert Pattinson đã chuyển hướng sang tình... cũ hơn, Rupert Sanders. Sau vụ ngoại tình với Kristen từ năm ngoái, đạo diễn Rupert bị cô vợ xinh đẹp và tài năng Liberty Ross ly hôn vào đầu năm nay. Nghĩ rằng Rupert giờ độc thân nên Kristen đến gặp tình cũ và ngỏ ý muốn hẹn hò. Tuy vậy, Ruperts đã từ chối Bella bé nhỏ.

Vụ ngoại tình của Kristen và Rupert là một trong những scandal đình đám nhất năm ngoái. Ảnh: UW.

Fan của Robert Pattinson rất tức giận trước thông tin này. Họ gọi hành động của Kristen là "sự phản bội lần thứ hai". "Cô ta chưa bao giờ cảm thấy thực sự xấu hổ vì đã lừa dối Robert. Nếu có, Kristen sẽ không gợi ý Rupert hẹn hò với mình", một fan của ma cà rồng Edward tức giận nói. Có fan thì khẳng định Robert đã quyết định đúng khi chia tay Kristen Stewart.

Cũng theo OK, mới đây vợ cũ của đạo diễn Snow White And The Huntsman (Bạch Tuyết Và Thợ Săn) gửi tin nhắn yêu cầu Kristen công khai xin lỗi vì đã phá vỡ hạnh phúc gia đình mình. Nhưng Kristen hoàn toàn im lặng.

Vợ cũ Rupert Sanders, Liberty Ross đã yêu cầu Kristen phải công khai xin lỗi mình. Ảnh: HL.

Sau khi vụ ngoại tình giữa Kristen và Rupert bị bại lộ, Bella bé nhỏ đã nhanh chóng xin lỗi Robert Pattinson. Nhưng cô chưa từng xin lỗi Liberty Ross - nạn nhân thứ hai trong vụ phản bội đình đám này. Những người bạn của Kristen nói rằng cô nàng rất hối hận vì đã làm Liberty Ross đau khổ nhưng chưa đủ can đảm để đứng trước mặt tình địch cũ nói lời tạ tội.

Đến thời điểm hiện tại, đại diện của Kristen, Rupert và Liberty vẫn chưa lên tiếng gì về thông tin trên.

Gấu Con