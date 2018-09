Rộ tin Justin Bieber đăng ký kết hôn với Hailey Baldwin

Xuất hiện ở một tòa án hôn nhân hôm 13/9, đôi tình nhân được cho là đã đăng ký kết hôn.

Trang TMZ đưa tin, Justin Bieber và vị hôn thê Hailey Baldwin được bắt gặp tại một tòa án hôn nhân ở New York (Mỹ) hôm qua (13/9). Một số nhân chứng có mặt cho biết cặp đôi đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Nếu như thông tin này là sự thật, đám cưới của họ có hiệu lực tại bang New York trong vòng 60 ngày tới. Bỏ lỡ hạn định này, họ buộc phải đăng ký một lần nữa.

Justin Bieber, Hailey Baldwin tình tứ trong chuyến đi chơi và đính hôn hồi đầu tháng 7. Ảnh: TMZ

Một nguồn tin khác tiết lộ, cặp đôi nổi tiếng chuẩn bị rời khỏi nước Mỹ trong một thời gian nên họ mong muốn hoàn thành thủ tục hôn nhân trước ngày lên máy bay. TMZ chỉ ra việc Justin và Hailey kết hôn trong vòng hai tháng tới vô cùng mâu thuẫn với dự định của họ, bởi trước đó, cả hai tuyên bố sẽ tổ chức đám cưới vào năm sau.

Đôi tình nhân dạo phố tại Manhattan, New York, đầu tháng 8. Ảnh: Vanity Fair

Đầu tháng 7 năm nay, Justin Bieber chia sẻ hình ảnh thân mật với người mẫu Hailey Baldwin, công khai đã đính hôn với cô. Người thân của giọng ca What Do You Mean? cũng chia sẻ lời chúc mừng tới họ. Kể từ lúc đó, cặp đôi luôn trở thành tâm điểm thu hút ống kính phóng viên.

Phong Kiều