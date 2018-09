Rộ tin đồn Will Smith và vợ ly thân

Cặp sao Hollywood đã bán biệt thự lộng lẫy của họ và nhiều tháng nay không còn xuất hiện cùng nhau.

Will Smith và Jada Pinkett Smith đã có 15 năm chung sống hạnh phúc.

Theo các nguồn tin tiết lộ trên tờ RadarOnline, Will Smith và Jada Pinkett Smith đã sống riêng từ tháng 8. Jada Pinkett được cho là đã chuyển tới nhà anh trai cô ở Los Angeles. Trong khi đó, Will Smith rao bán biệt thự nguy nga hơn 40 triệu USD từng mất 7 năm mới xây xong. Nơi đây vốn là tổ ấm và thiên đường nghỉ dưỡng của cặp đôi cùng 3 người con.

Vào tuần trước, vợ Will Smith bóng gió nói về hôn nhân trục trặc tại sự kiện từ thiện ở Baltimore, Maryland. Cô nói: "Khi bạn đang trải qua bão tố hôn nhân, hãy thôi nghĩ về điều bạn tin rằng vợ hoặc chồng nên có". Nữ diễn viên cũng bày tỏ: "Tôi từng nghĩ thành công có thể khiến mình hạnh phúc... nhưng không phải vậy".

Khi phóng viên hỏi mẹ của tài tử Will Smith, bà Carolyn Smith, bà không phủ nhận hay khẳng định mà chỉ nói: "Đó chẳng phải là chuyện riêng tư hay sao? Cảm ơn mọi người đã quan tâm".

Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng ngôi sao Điệp vụ áo đen vướng tin đồn hôn nhân rạn vỡ. Năm 2011, họ đã bị đồn chia tay vì Jada Pinkett thân mật với đồng nghiệp Marc Anthony trong phim Hawthorne. Tuy nhiên sau đó Jada đã lên tiếng bác bỏ.

Vợ chồng Will Smith và 3 người con.

Will và Jada kết hôn năm 1997 sau khi gặp gỡ và yêu nhau trên trường quay phim sitcom The Fresh Prince of Bel Air. Cặp đôi có hai đứa con nổi tiếng là diễn viên nhí Jayden Smith (15 tuổi) và ca sĩ nhí Willow Smith (13 tuổi). Họ cũng nuôi con trai riêng của Will và người vợ trước là Willard Smith (19 tuổi).

Hoài Vũ