Rộ tin Brad cố cứu vãn hôn nhân khi đưa Jolie tới Việt Nam

Nguồn tin tiết lộ, hôn nhân của Brad và Angelina đang đứng trên bờ vực đổ vỡ.

Tờ RadarOnline và National Enquirer trích dẫn nguồn tin khẳng định, chuyện tình cảm của "ông bà Smith" đã rạn vỡ vào cuối năm ngoái. Brad Pitt nỗ lực hâm nóng tình yêu bằng những chuyến du lịch lãng mạn và tốn kém ở Đông Nam Á nhưng kế hoạch của anh đã thất bại thảm hại.

Angelina và Brad bị đồn xung đột nảy lửa trong những tháng qua.

Nguồn tin cho hay, tháng 12 vừa qua, Angelina Jolie giận dữ đưa 6 nhóc tỳ sang Campuchia, nơi cô đang làm đạo diễn bộ phim First They Killed My Father. Sau đó, nữ diễn viên 41 tuổi bị bắt gặp thân mật với một anh chàng quyến rũ trong đoàn làm phim và khi những bức ảnh này rò rỉ, Brad Pitt vội vã bay tới xứ sở chùa tháp để "giải quyết tình hình".

"Khi Brad đến, giữa họ lại xuất hiện những xung đột khác. Brad đã định quay về Los Angeles ký đơn ly hôn. Tuy nhiên một số người bạn thân và bố mẹ Brad nài nỉ anh hãy thử các cách cuối cùng để cứu vãn hôn nhân", nguồn tin kể.

Tài tử 52 tuổi quyết định có kỳ nghỉ riêng của hai vợ chồng tại Việt Nam, coi như "tuần trăng mật thứ hai" vì trong tuần trăng mật đầu tiên, họ quá bận rộn đóng phim By the Sea. Từ Campuchia, cặp sao bí mật tới Hà Nội và vịnh Hạ Long trong 3 ngày cuối tuần vào cuối tháng 12.

Angelina Jolie và Brad Pitt trong kỳ nghỉ ở vịnh Hạ Long. Ảnh: Thu Trang.

Mặc dù trong các bức ảnh chụp ở Hạ Long, Angelina và Brad rất rạng rỡ, quấn quýt bên nhau nhưng nguồn tin khẳng định rằng, cặp đôi cãi nhau không ngừng. "Angie thậm chí còn phỉ báng Brad, nói rằng cô không còn thấy chồng mình thu hút bởi anh quá béo và già nua. Có thời điểm Angie còn nổi giận bỏ mặc chồng một mình để đi thư giãn".

Sau khi rời Việt Nam, Brad tiếp tục đặt chuyến du lịch khác cho cả gia đình ở Phuket, Thái Lan. Chuyến du lịch xa hoa tốn kém gần 1 triệu USD với giá resort là 18.000 USD một đêm. "Brad hy vọng cả gia đình có thể kết nối nhưng mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn. Thêm vào đó, cậu con trai Pax Thiên còn bị gãy chân trong khi chơi môtô nước!", nguồn tin chia sẻ.

Hình ảnh của cặp sao và các con trong kỳ nghỉ ở Phuket, Thái Lan cuối tháng 12.

Người này cũng cho rằng, sau khi mọi nỗ lực hàn gắn đã thất bại, một cuộc ly hôn chắc chắn sẽ xảy ra trong năm nay.

Trước những tin đồn này, Angelina và Brad Pitt đều chưa lên tiếng phản hồi. Tuy nhiên một nguồn tin thân cận với gia đình cặp sao phát biểu trên tờ Gossip Cop, câu chuyện trên tờ RadarOnline cũng như National Enquirer là hoàn toàn bịa đặt.

Hoài Vũ