Ricky Martin và người tình đồng giới khoe body nóng bỏng

Giọng ca "The Cup of Life" công khai là người đồng tính từ năm 2010. Anh rất thoải mái chia sẻ cuộc sống riêng tư của mình với báo giới. Trước đây, Ricky từng có cuộc tình sâu sắc với một kiến trúc sư ở New York nhưng chia tay vào năm 2014.