Ricky Martin: 'Tôi rất hạnh phúc khi thú nhận là gay'

Nam ca sĩ chia sẻ, đó là giây phút anh trút bỏ được nỗi sợ hãi đã đè nặng lên tâm trí suốt nhiều năm dài.

Ca sĩ Ricky Martin.

Ricky Martin đã khẳng định là người đồng tính trong bài phát biểu trên website của anh vào năm 2010. Giọng ca Mỹ Latin không hề hối hận khi nói ra bí mật thầm kín của mình, thậm chí anh rất vui sướng vì đã trút được gánh nặng lớn. Ricky chia sẻ trong cuộc phỏng vấn trên đài FM hôm 15/5: "Cảm giác đó thật tuyệt vời. Tôi ước mình có thể thú nhận thêm lần nữa bởi khoảnh khoắc ấy thực sự hạnh phúc. Tôi có cảm giác như đã giải phóng được tất cả nỗi sợ hãi từng bủa vây tâm trí của mình. Tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ truyền thông, người hâm mộ và gia đình".

Ricky lý giải vì sao anh phải mất hàng chục năm mới dám nói lên sự thực: "Không may mắn, định kiến xã hội đã khiến chúng tôi tin rằng, những cảm xúc yêu đương của chúng tôi là tội lỗi".

Giọng ca The Cup of Life thổ lộ, hai cậu con trai chính là nguồn động lực thôi thúc anh thừa nhận giới tính. Anh muốn chúng biết sự thực này và tự hào về bố khi bọn trẻ lớn lên. Ricky tâm sự: "Khi lần đầu tiên ôm hai bé trong vòng tay, tôi hiểu rằng mình cần phải trung thực và minh bạch với bản thân. Tôi muốn bọn trẻ lớn lên trong một gia đình cởi mở, nơi chúng không phải nói dối về bố của mình. Bọn trẻ rồi sẽ đi học và bị bạn bè hỏi han. Tôi chỉ mong chúng có thể hãnh diện nói với bạn bè "bố là người tuyệt vời nhất, bố yêu mình và mình cũng yêu bố'. Không quan trọng ông ấy là người như thế nào, đến từ đâu hay làm nghề gì".

Nam ca sĩ đưa cặp song sinh đi chơi.

Anh rất hạnh phúc với vai trò làm bố.

Hai con trai của Ricky Martin chào đời năm 2008 nhờ một phụ nữ mang thai hộ. Anh đã tự tay chăm sóc cặp song sinh kháu khỉnh từ lúc chúng lọt lòng. Năm 2010, Ricky hẹn hò chuyên gia kinh tế Carlos González Abella và họ trở thành hai ông bố đảm đang của bọn trẻ. Tuy nhiên, Ricky và người tình đồng tính đã chia tay vào đầu năm nay.

Ricky hiện bận rộn với vai trò giám khảo của cuộc thi The Voice Australia cùng Kylie Minogue, Will.i.am và Joel Madden. Năm nay, anh cũng phát hành nhiều single trong đó có ca khúc Vida cổ động world cup nằm trong album One Love, One Rhythm – The 2014 FIFA World Cup Official Album.

Hoài Vũ