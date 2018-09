Richard Marx khống chế hành khách nổi loạn trên chuyến bay Hà Nội - Seoul

Nam ca sĩ Mỹ nhanh tay trấn áp kẻ gây rối trên máy bay hôm 20/12.

Vợ chồng Richard Marx đã chứng kiến một tình huống đáng sợ trong chuyến bay của hãng hàng không Korean Airlines hôm thứ 3. Vợ Richard - người mẫu Daisy Fuentes kể trên Instagram: "Trên chuyến bay của chúng tôi từ Hà Nội tới Seoul, một gã ngồi cạnh hàng chúng tôi bỗng nổi điên và bắt đầu tấn công các nữ tiếp viên và hành khách khác. Khi hắn ta bắt đầu đứng lên đẩy và kéo tóc mọi người, Richard Marx là người đầu tiên giúp khống chế hắn".

Richard Marx lao đến trấn áp một thanh niên nổi loạn trên máy bay.

Daisy Fuentes đăng kèm theo loạt ảnh chụp cảnh hỗn loạn trên máy bay, trong đó có hình ảnh giọng ca Right Here Waiting cầm sợi dây thừng để chuẩn bị trói kẻ gây rối. Cô chia sẻ thêm: "Sự việc kéo dài đến 4 tiếng. Tôi cảm thấy những gì mà các nhân viên phải chịu đựng thật kinh khủng, nhưng đã không có ai được trang bị cho tình huống này. Họ đã không thể kiểm soát hắn. Họ đã không biết làm cách nào để dùng súng điện và không biết trói dây thừng quanh người hắn (hắn đã thoát khỏi dây thừng tới 3 lần)".

Nam ca sĩ giúp các nhân viên khống chế và trói kẻ gây rối.

Theo TMZ, hai hành khách và một tiếp viên đã bị thương. Kẻ gây rối bị cảnh sát bắt giữ ngay khi máy bay hạ cánh ở Seoul.

Khi Daisy chia sẻ câu chuyện này, rất nhiều fan đã gọi Richard Marx là một người hùng. Tuy nhiên, nam ca sĩ khiêm tốn nói rằng, anh chỉ làm điều nên làm mà thôi. Richard tâm sự trên Twitter: "Daisy và tôi đã về nhà an toàn. Không có gì to tát 'anh hùng' cả. Tôi chỉ làm điều mà tôi hy vọng bất kỳ ai cũng làm trong tình huống tương tự. Cảm ơn các bạn đã quan tâm".

Richard và vợ.

Richard Marx chỉ vừa có buổi biểu diễn mừng Giáng sinh tại Hà Nội vào tối 19/12. Nam ca sĩ đã thể hiện gần 10 ca khúc gắn liền với tên tuổi, trong đó có một số nhạc phẩm khán giả đã thuộc lòng như Right here waiting, Now and Forever...

Hoài Vũ