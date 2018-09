Richard Clayderman đến Việt Nam biểu diễn vào tháng 8

Nghệ sĩ piano nổi tiếng với các nhạc phẩm 'Yesterday', 'Love Story'... đã đặt lịch biểu diễn tại Hà Nội ngày 23/8.

Nghệ sĩ Richard Clayderman.

Richard Clayderman vừa thông báo lịch tour diễn ở châu Á từ mùa hè này. Ông sẽ bắt đầu ở Trung Quốc vào tháng 7 sau đó tới Việt Nam, Israel và quay lại Đài Loan. Ở Việt Nam, Richard chỉ có một buổi biểu diễn duy nhất vào ngày 23/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia, Hà Nội.

Richard sinh năm 1953, là một nghệ sĩ dương cầm tài năng của Pháp. Ông theo học Nhạc viện Paris và được đào tạo trở thành nghệ sĩ piano cổ điển. Tuy nhiên sau đó Richard lại theo đuổi âm nhạc phổ thông và những tình khúc đương đại. Những nhạc phẩm trữ tình ngọt ngào của Richard làm say mê khán giả nhiều thế hệ như Yesterday, The Sound of Silence, Memory, A Time For Us hay Winter Sonata...

Trong sự nghiệp hơn 40 năm biểu diễn, Richard đã phát hành hàng trăm album và tổng cộng đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Riêng album Ballade Pour Adeline bán được 24 triệu bản. Ông đã biểu diễn hơn 2.000 buổi hòa nhạc tại hơn 50 quốc gia và được sách kỷ lục Guiness ghi danh là Nghệ sĩ piano thành công nhất thế giới.

Richard Clayderman có phong cách độc đáo với lối chơi đàn điêu luyện, phong thái nghệ sĩ và đặc biệt là những giai điệu đi vào chiều sâu tâm hồn. Ông mang nghệ thuật piano đến gần với công chúng hơn, khơi dậy những rung động trái tim nhiều thế hệ bằng thứ âm nhạc của tình yêu, sự lãng mạn và yêu đời.

Hoài Vũ