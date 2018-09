Rapper Mỹ tự cắt 'của quý' và nhảy lầu tự tử

Ca sĩ nhạc rap Andre Johnson cùng 'cậu nhỏ' của anh được tức tốc đưa vào bệnh viện cấp cứu vào sáng 16/4.

Andre Johnson (bên trái) trong ban nhạc Northstar.

Cảnh sát Los Angeles cho biết, 1h sáng hôm thứ tư, rapper Andre Johnson đã nhảy từ tầng hai của tòa nhà ở Bắc Hollywood. Ngôi sao này bị thương nhưng may mắn không thiệt mạng. Điều lạ lùng là trước khi nhảy lầu, Andre đã cắt rời bộ phận sinh dục của anh. Bởi vậy, anh đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Cedars Sinai cùng "của quý" bị chối bỏ. Andre đang được điều trị vết thương và làm phẫu thuật nối lại phần nhạy cảm này.

Hiện tại, nguyên nhân khiến nam ca sĩ muốn hủy hoại bản thân mình vẫn chưa được sáng tỏ. Cảnh sát cho biết, Andre không hề bị "ngáo đá" dẫn đến hành động khó hiểu này. Bạn bè ở cùng căn hộ cũng khẳng định anh bất thình lình nhảy lầu mà không có dấu hiệu nào báo trước. Khi thấy Andre la hét thất thanh, hai người bạn mới biết và vội vã chạy xuống ứng cứu.

Chưa rõ nguyên nhân khiến Andre tự vẫn.

Andre Johnson hay còn được biết đến với nghệ danh Christ Bearer đang là thành viên của nhóm nhạc rap Northstar - được các thành viên của nhóm nhạc rap nổi tiếng Wu-Tang Clan phát hiện và nâng đỡ. Chỉ vài giờ trước khi tự vẫn, Andre tiết lộ video ca nhạc Oooh! đăng trên Youtube. Trước đây, rapper này từng nổi tiếng với ca khúc When the Guns Come Out trong phim hành động Blade: Trinity (Thợ săn ma cà rồng 3) vào năm 2004.

MV "Oooh!"

Hoài Vũ