Quả bom sex Mỹ khổ sở vì ngực quá 'khủng'

Người mẫu Charlotte McKinney thường bị bung cúc mỗi khi mặc sơ mi, bị tra tấn bởi những câu hỏi liên quan tới kích cỡ áo ngực...

Charlotte McKinney đang là cái tên nổi như cồn trong làng mẫu vì sở hữu đường cong nóng bỏng khiến nhiều cô gái mơ ước. Mẫu nữ 9X còn được ví như bản sao của đàn chị Kate Upton do vòng 1 ngoại cỡ sexy. Tuy nhiên, bên cạnh việc tự hào về thân hình của mình, gương mặt quảng cáo của thương hiệu đồ ăn nhanh Carl’s Jr. cũng có nỗi khổ riêng. Chia sẻ trong đoạn video được thực hiện bởi tạp chí Cosmopolitan, Charlotte thừa nhận bộ ngực khủng khiến mỗi ngày trôi qua đều rất áp lực, đặc biệt là khi mọi người không ngừng đặt những câu hỏi tò mò về "núi đôi".

Charlotte McKinney nổi tiếng vì sở hữu vòng 1 ngoại cỡ.

"Thật ngớ ngẩn khi bị hỏi về kích cỡ áo ngực. Tại sao các bạn lại muốn biết? Điều này có ích gì cho các bạn? Ý tôi là bạn có ý định mua tặng tôi một chiếc hay là sao...? Tôi chẳng hiểu các bạn muốn gì nữa", người đẹp tóc vàng phàn nàn. Bên cạnh đó, mẫu nữ 21 tuổi còn gặp một số vấn đề trong việc chọn mua những chiếc bra. Charlotte cho biết, áo lót thường có cỡ không chuẩn bởi mỗi nhãn hiệu lại quy định size khác nhau. Nếu mua phải một chiếc áo ngực quá chật, cô sẽ luôn thấp thỏm lo lắng về những tai nạn xấu hổ không thể lường trước mà nó gây ra.

Điều này tương tự với những chiếc áo quây, chúng khiến Charlotte không thể cố định được vòng 1: "Tôi liên tục phải dùng tay chỉnh áo. Bộ ngực đồ sộ khiến áo khó nâng đỡ". Ngoài ra, ngôi sao đến từ Florida thổ lộ luôn cảm thấy khốn khổ mỗi khi mặc sơ mi: "Cúc áo không ngừng bật tung. Cài rồi lại bục. Đó giống như một trận chiến không có hồi kết vậy".

Trong video, Charlotte bày tỏ nỗi khổ mỗi khi mặc áo sơ mi.

Nhiều người tỏ ra lo ngại vòng 1 của Charlotte McKinney sẽ còn tiếp tục to lên và thắc mắc lý do người đẹp không phẫu thuật cho ngực nhỏ lại. Charlotte liền trả lời: "Việc các bạn quan tâm đến tương lai bộ ngực của tôi thật quá nực cười. Mẹ tôi cũng sở hữu đôi gò bồng đảo ngoại cỡ và bà đã ngoài 60. Tôi tôn trọng những gì thuộc về tự nhiên và không muốn can thiệp dao kéo. Tôi hạnh phúc với những gì đang có".

Hiện tại Charlotte McKinney đang tham gia chương trình Dancing with the Stars, Mỹ và đứng ở vị trí thứ 11. Ngoài nghề mẫu, Charlotte cũng thổ lộ mong ước được lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh: "Từ trước đến giờ tôi vẫn coi sự nghiệp của mình là một người mẫu. Tuy nhiên, nhiều khi tôi cảm thấy hơi nhàm chán. Đặc biệt là sau khi tham gia vào seri hài Tosh.0. Tôi nhận ra mình yêu thích thể loại hài hước và muốn được thể hiện khả năng trên trường quay. Công việc đó khiến tôi thấy vui và hào hứng".

Người đẹp và bạn nhảy trong chương trình "Dancing with the Stars"

Trần Quỳnh