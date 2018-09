Phim mới của sao nhí 'Cô dâu 8 tuổi' tranh giải Oscar

'Anandi' Avika Gor hiện là ngôi sao trong 'Care of Footpath 2' - phim Ấn Độ được gửi đi tranh cử Oscar tại nhiều hạng mục.

Avika Gor

Avika Gor trong phim "Cô dâu 8 tuổi" và hiện tại.

Nổi tiếng sau vai diễn Anandi trong bộ phim truyền hình ăn khách Cô dâu 8 tuổi (từ năm 2008 đến 2010), Avika Gor tiếp tục thể hiện tài năng diễn xuất với các dự án điện ảnh. Bộ phim mới nhất của cô - Care Of Footpath 2 vừa vinh dự được chọn gửi đi tranh cử vòng sơ tuyển tại Oscar 2016. Điều thú vị là phim ứng tuyển ở các hạng mục chung chứ không phải ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Điều này có nghĩa là Care Of Footpath 2 có thể lọt vào đề cử giải Phim hay nhất, Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc... Nếu may mắn, Avika Gor sẽ có cơ hội tỏa sáng ở Hollywood giống như các diễn viên trong phim Triệu phú ổ chuột năm 2008.

Poster phim "Care Of Footpath 2".

Care Of Footpath 2 kể về cuộc sống của những người dân nghèo ở khu ổ chuột, đối mặt với muôn vàn nỗi lo thường ngày. Avika Gor đóng vai chính cùng nữ diễn viên Esha Deol. Vào cuối tháng 10, phim sẽ được ra mắt và công chiếu ở Los Angeles. Công ty phát hành All Lights Film Services của Ấn Độ tiết lộ rằng, họ sẽ cố gắng hết sức bằng tiền bạc và vận động hành lang để giúp bộ phim lọt vào "mắt xanh" của Viện hàn lâm khoa học điện ảnh Mỹ. Trước đây, công ty này cũng đã giúp một số phim Ấn Độ khác lọt vào hạng mục Phim hay nhất như phim Dam 999.

Avika Gor mới 18 tuổi nhưng đã giành được vô số giải thưởng về diễn xuất tại Ấn Độ. Năm nay, cô được bình chọn là 1 trong 15 nữ diễn viên xuất sắc của dòng phim Tollywood (phim nói tiếng Telugu).

Hoài Vũ