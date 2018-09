Phim đồng tính của Michael Douglas đoạt Quả cầu vàng

'Behind the Candelabra', phim kể chuyện tình đồng giới của nghệ sĩ dương cầm Liberace, từng bị từ chối chiếu ở rạp vì quá nóng.

Quả cầu vàng - giải thưởng điện ảnh danh giá do Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood bầu chọn đang diễn ra tại Los Angeles tối 12/1 (sáng 13/1 theo giờ Việt Nam). Hàng trăm ngôi sao Hollywood đã quỵ tụ trong lễ trao giải vinh danh các bộ phim, các ngôi sao điện ảnh cũng như truyền hình xuất sắc năm qua.

Michael Douglas và Matt Damon trong Behind the Candelabra.

Bộ phim về đề tài đồng giới Behind the Candelabra giành hai giải thưởng lớn dành cho Phim truyền hình ngắn tập xuất sắc và Nam diễn viên phim truyền hình ngắn tập xuất sắc - trao cho tài tử Michael Douglas. Bộ phim xoay quanh cuộc tình đồng tính của nghệ sĩ dương cầm Liberace (Michael Douglas thủ vai) và người tình trẻ Scott Thorson Matt Damon (Matt Damon). Chàng trai trẻ nóng bỏng và nghệ sĩ piano lừng danh đã có cuộc tình đồng giới bí mật suốt nhiều năm trước khi Liberace qua đời vì bệnh AIDS. Tác phẩm của đạo diễn Steven Soderbergh từng được khán giả và các nhà phê bình đón nhận nồng nhiệt tại liên hoan phim Cannes hồi tháng 5. Tuy nhiên, phim lại bị các rạp ở Mỹ từ chối vì có quá nhiều cảnh nóng đồng tính nhạy cảm giữa Michael Douglas và Matt Damon. Sau đó, Behind the Candelabra đã được chiếu trên kênh HBO vào ngày 26/5.

Ở hạng mục phim Hoạt hình, Frozen giành chiến thắng vượt qua hai bộ phim xuất sắc khác là The Croods và Despicable Me 2. Tác phẩm của hãng Disney kể về hành trình của bà chúa tuyết giữa vùng băng giá không chỉ là phim hoạt hình rất ăn khách mà còn được giới phê bình đánh giá cao.

Ở hạng mục Phim điện ảnh hài/ca nhạc, American Hustle giành chiến thắng oanh liệt. Tác phẩm này đoạt 3 giải thưởng lớn Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Amy Adams) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Jennifer Lawrence). Trong khi đó, giải Nam diễn viên chính xuất sắc phim hài/ca nhạc thuộc về tài tử Leonardo DiCaprio, với phim The Wolf of Wall Street.

Jennifer Lawrence là diễn viên nhận được quả cầu vàng đầu tiên tại lễ trao giải.

Với hạng mục Phim điện ảnh chính kịch, 12 Years a Slave đoạt giải Phim hay nhất. Bộ phim lịch sử với diễn xuất của Brad Pitt, Michael Fassbender... là phim giành nhiều đề cử Quả cầu vàng nhất, tuy nhiên chỉ nhận được một giải thưởng. Người đẹp Cate Blanchett được vinh danh Nữ diễn viên chính xuất sắc (phim Blue Jasmine) và tài tử Matthew McConaughey giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc (phim Dallas Buyers Club).

Tài tử Matthew McConaughey.

Jared Leto, thủ lĩnh nhóm nhạc 30 Seconds to Mars, xuất sắc đánh bại các đối thủ sáng giá khác để giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc. Anh được vinh danh với vai một người đàn ông chuyển giới trong bộ phim Dallas Buyers Club. Đây là giải thưởng lớn đầu tiên của Jared, khẳng định tài năng của anh trong lĩnh vực diễn xuất.

Giải Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất được trao cho tác phẩm của điện ảnh Italy, The Great Beauty. Bộ phim đã vượt qua đối thủ nặng ký Blue is the Warmest Color - tác phẩm từng giành Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes.

Nhóm U2 vui mừng nhận giải Bài hát trong phim hay nhất với ca khúc Ordinary Love trong bộ phim Mandela: Long Walk to Freedom. Ca khúc viết về tổng thống Nam Phi Mandela đã được rất nhiều khán giả yêu thích bởi ca từ ý nghĩa và giai điệu đầy lôi cuốn.

Kết quả giải thưởng Quả cầu vàng 2014:

(In đậm là đoạt giải)

Phim nhựa:

Phim hay nhất thể loại chính kịch:

12 Years a Slave

Captain Phillips

Gravity

Philomena

Rush

Phim hay nhất thể loại hài kịch/ca nhạc:

American Hustle

Her

Inside Llewyn Davis

Nebraska

The Wolf Of Wall Street

Nam diễn viên chính xuất sắc (hài kịch/ca nhạc):

Christian Bale - American Hustle

Bruce Dern - Nebraska

Leonardo DiCaprio - The Wolf of Wall Street

Oscar Isaac - Inside Llewyn Davis

Joaquin Phoenix - Her

Nam diễn viên chính xuất sắc (chính kịch):

Chiwetel Ejiofor - 12 Years A Slave

Idris Elba - Mandela: Long Walk To Freedom

Tom Hanks - Captain Phillips

Matthew McConaughey - Dallas Buyers Club

Robert Redford - All Is Lost

Nữ diễn viên chính xuất sắc (chính kịch):

Cate Blanchett - Blue Jasmine

Sandra Bullock - Gravity

Judi Dench - Philomena

Emma Thompson - Saving Mr. Banks

Kate Winslet - Labor Day

Nữ diễn viên chính xuất sắc (hài kịch/ca nhạc)

Amy Adams - American Hustle

Julie Delpy - Before Midnight

Greta Gerwig - Frances Ha

Julia Louis-Dreyfus - Enough Said

Meryl Streep - August: Osage County

Nam diễn viên phụ xuất sắc:

Barkhad Abdi - Captain Phillips

Daniel Bruhl - Rush

Bradley Cooper - American Hustle

Michael Fassbender - 12 Years A Slave

Jared Leto - Dallas Buyers Club

Nữ diễn viên phụ xuất sắc:

Sally Hawkins - Blue Jasmine

Jennifer Lawrence - American Hustle

Lupita Nyong'o - 12 Years A Slave

Julia Roberts - August: Osage County

June Squibb - Nebraska

Đạo diễn xuất sắc:

Alfonso Cuarón - Gravity

Paul Greengrass - Captain Phillips

Steve McQueen - 12 Years a Slave

Alexander Payne - Nebraska

David O'Russell - American Hustle

Kịch bản xuất sắc:

Spike Jonze, Her

Bob Nelson, Nebraska

Jeff Pope and Steve Coogan, Philomena

John Ridley, 12 Years A Slave

Eric Warren Singer and David O. Russell, American Hustle

Ca khúc trong phim hay nhất

"Atlas," Coldplay (The Hunger Games: Catching Fire)

"Let It Go," Idina Menzel (Frozen)

"Ordinary Love," U2 (Mandela: Long Walk to Freedom)

"Please Mr. Kennedy," Oscar Isaac, Justin Timberlake - Adam Driver (Inside Llewyn Davis)

"Sweeter Than Fiction," Taylor Swift (One Chance)

Phim tiếng nước ngoài hay nhất:

Blue is the Warmest Color

The Great Beauty

The Hunt

The Past

The Wind Rises

Phim hoạt hình hay nhất:

The Croods

Despicable Me 2

Frozen

Phim truyền hình:

Seri phim truyền hình hay nhất (chính kịch)

Breaking Bad

Downton Abbey

The Good Wife

House of Cards

Masters of Sex

Nam diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim chính kịch dài tập):

Bryan Cranston - Breaking Bad

Liev Schreiber - Ray Donovan

Michael Sheen - Masters of Sex

Kevin Spacey - House of Cards

James Spader - The Black List

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim chính kịch dài tập):

Julianna Margulies - The Good Wife

Tatiana Maslany - Orphan Black

Taylor Schilling - Orange is the New Black

Kerry Washington - Scandal

Robin Wright - House of Cards

Seri phim truyền hình hay nhất (hài kịch)

The Big Bang Theory

Girls

Modern Family

Parks and Recreation

Brooklyn 99

Nam diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim hài dài tập)

Jason Bateman - Arrested Development

Don Cheadle - House of Lies

Michael J. Fox - The Michael J. Fox Show

Jim Parsons - The Big Bang Theory

Andy Samberg - Brooklyn 99

Nữ diễn viên xuất sắc nhất (thể loại phim hài dài tập):

Zooey Deschanel - New Girl

Lena Dunham - Girls

Edie Falco - Nurse Jackie

Julia Louis-Dreyfus - Veep

Amy Poehler - Parks and Recreation

Bộ phim truyền hình xuất sắc:

American Horror Story: Coven

Behind the Candelabra

Dancing on the Edge

Top of the Lake

White Queen

Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc:

Matt Damon - Behind the Candelabra

Michael Douglas - Behind the Candelabra

Chiwetel Ejiofor - Dancing on the Edge

Idris Elba - Luther

Al Pacino - Phil Spector

Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc:

Helena Bonham Carter - Burton and Taylor

Rebecca Ferguson - The White Queen

Jessica Lange - American Horror Story: Coven

Helen Mirren - Phil Spector

Elisabeth Moss - Top of the Lake

Nam diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc:

Josh Charles - The Good Wife

Rob Lowe - Behind the Candelabra

Aaron Paul - Breaking Bad

Corey Stoll - House of Cards

Jon Voight - Ray Donovan

Nữ diễn viên phụ phim truyền hình xuất sắc:

Jacqueline Bisset - Dancing on the Edge

Janet McTeer - White Queen

Hayden Panettiere - Nashville

Monica Potter - Parenthood

Sofia Vergara - Modern Family

Hoài Vũ