Phim của Sandra Bullock dẫn đầu đề cử Oscar

Bộ phim 'Gravity' giành được 10 đề cử trong đó 'hoa hậu FBI' có tên trong hạng mục 'Nữ diễn viên chính xuất sắc'.

Danh sách đề cử Oscar 2014 vừa được thông báo vào ngày 16/1. Những ứng viên của tượng vàng danh giá không gây ngạc nhiên với mọi người bởi hầu hết các bộ phim và diễn viên này vừa lọt vào danh sách đề cử của giải Quả cầu vàng.

Sandra Bullock trong phim "Gravity".

Có hai bộ phim thống trị các đề cử là Gravity và American Hustle, cùng được bình chọn trong 10 hạng mục. Tiếp theo là phim 12 Years a Slave, do Brad Pitt làm nhà sản xuất và diễn viên chính, nhận được 9 đề cử.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc là cuộc tranh tài giữa các ngôi sao kỳ cựu như Meryl Streep, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Judi Dench và trẻ nhất là Amy Adams. Trong đó, Cate Blanchett và Amy Adams vừa đoạt giải Quả cầu vàng ở thể loại phim chính kịch và hài kịch.

Cơ hội giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc chia đều cho các tài tử Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Matthew McConaughey, Bruce Dern, Chiwetel Ejiofor. Rất vui sướng khi nhận được đề cử, Leonardo chia sẻ: "Tôi vô cùng vinh sự và càng hạnh phúc hơn khi đạo diễn và các diễn viên trong phim cùng lọt vào danh sách. The Wolf of Wall Street là dự án chứa đựng đầy đam mê của tôi. Đây là một trong những vai diễn thách thức nhất và tâm đắc nhất mà tôi đã thực hiện trong sự nghiệp diễn xuất. Chúc mừng các bạn đã được đề cử và cảm ơn Viện Hàn lâm vì sự ghi nhận đặc biệt này".

Trong danh sách các Diễn viên phụ xuất sắc có tên các ngôi sao như Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Jared Leto...

Danh sách đề cử giải Oscar năm 2014

Bộ phim hay nhất

12 Years a Slave

American Hustle

Captain Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity

Her

Nebraska

Philomena

The Wolf of Wall Street

Đạo diễn xuất sắc

Alfonso Cuarón trong phim Gravity

Steve McQueen trong 12 Years a Slave

Alexander Payne trong Nebraska

David O. Russell trong American Hustle

Martin Scorsese trong The Wolf of Wall Street

Nam diễn viên chính xuất sắc

Christian Bale trong American Hustle

Bruce Dern trong Nebraska

Chiwetel Ejiofor trong 12 Years a Slave

Matthew McConaughey trong Dallas Buyers Club

Leonardo DiCaprio trong The Wolf of Wall Street

Nữ diễn viên chính xuất sắc

Amy Adams trong American Hustle

Cate Blanchett trong Blue Jasmine

Judi Dench trong Philomena

Meryl Streep trong August: Osage County

Sandra Bullock trong Gravity

Nam diễn viên phụ xuất sắc

Barkhad Abdi trong Captain Phillips

Bradley Cooper trong American Hustle

Michael Fassbender trong 12 Years a Slave

Jonah Hill trong The Wolf of Wall Street

Jared Leto trong Dallas Buyers Club

Nữ diễn viên phụ xuất sắc

Sally Hawkins trong Blue Jasmine

Jennifer Lawrence trong American Hustle

Lupita Nyong’o trong 12 Years a Slave

Julia Roberts trong August: Osage County

June Squibb trong Nebraska

Phim hoạt hình xuất sắc

The Croods

Despicable Me 2

Ernest & Celestine

Frozen

The Wind Rises

Quay phim xuất sắc

Philippe Le Sourd trong The Grandmaster

Emmanuel Lubezki trong Gravity

Bruno Delbonnel trong Inside Llewyn Davis

Phedon Papamichael trong Nebraska

Roger A. Deakins trong Prisoners

Trang phục xuất sắc

Michael Wilkinson trong American Hustle

William Chang Suk Ping trong The Grandmaster

Catherine Martin trong The Great Gatsby

Michael O'Connor trong The Invisible Woman

Patricia Norris trong 12 Years a Slave

Dựng phim xuất sắc

Jay Cassidy, Crispin Struthers và Alan Baumgarten trong American Hustle

Christopher Rouse trong Captain Phillips

John Mac McMurphy và Martin Pensa trong Dallas Buyers Club

Alfonso Cuaron và Mark Sanger trong Gravity

Joe Walker trong 12 Years a Slave

Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc:

The Broken Circle Breakdown của Bỉ

The Great Beauty của Italy

The Hunt của Đan Mạch

The Missing Picture của Campuchia

Omar của Palestine

Nhạc phim và ca khúc trong phim xuất sắc

"Alone Yet Not Alone" trong Alone Yet Not Alone

"Happy" trong Despicable Me 2

"Let It Go" trong Frozen

"The Moon Song" trong Her

"Ordinary Love" trong Mandela: Long Walk to Freedom

Hoài Vũ