Pax Thiên xuất hiện bảnh bao trên thảm đỏ cùng anh trai và mẹ

Pax Thiên và anh trai Maddox "hộ tống" mẹ đến thảm đỏ buổi công chiếu phim "First They Killed My Father" tại liên hoan phim Toronto, Canada ngày 11/9. Dù mới ở tuổi teen nhưng cả hai con trai của Jolie đều đã cao lớn gần bằng mẹ.