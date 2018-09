Pax Thiên theo mẹ đi chọn địa điểm quay phim

"Unbroken" do Jolie làm đạo diễn sẽ được khởi quay vào tháng sau. Bộ phim dựa theo cuốn sách cùng tên kể về một vận động viên Olympic người Mỹ tham gia chiến tranh thế giới thứ hai, bị rơi máy bay và lênh đênh trên biển suốt nhiều năm tháng. Phim do anh em nhà Coen viết kịch bản - người từng thành công với bộ phim đoạt giải Oscar "No Country For Old Men".