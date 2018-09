Pax Thiên lịch lãm trên thảm đỏ Quả cầu vàng cùng mẹ

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng năm nay, Angelina Jolie được đề cử ở hai hạng mục là Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc (tác phẩm "First They Killed My Father") và Phim hoạt hình xuất sắc ("The Breadwinner" do Angelina làm nhà sản xuất).