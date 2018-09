Pax Thiên chững chạc bên các em khi tới New York

Angelina Jolie rất hạnh phúc khi bộ phim tài liệu "First They Killed My Father" gây tiếng vang lớn. Bộ phim Angelina làm đạo diễn kể về tuổi thơ dữ dội của nhà hoạt động xã hội Loung Ung dưới thời Kh'me Đỏ. Tác phẩm vừa nhận được đề cử Quả cầu vàng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.