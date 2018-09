Pattinson thổ lộ về cảnh sex đồng tính đầu đời

'Chàng ma cà rồng' đã rất xấu hổ khi thoát y và đóng cảnh sex đồng tính trong bộ phim 'Little Ashes' năm 2009.

Trước khi đóng loạt phim Chạng vạng, Robert Pattinson từng tham gia bộ phim hợp tác giữa điện ảnh Tây Ban Nha và Anh mang tên Little Ashes. Nam diễn viên vào vai họa sĩ siêu thực Salvador Dalí của Tây Ban Nha đầu thế kỷ 20, có cuộc tình lãng mạn với nhà thơ Ferdico García Lorca (do nam diễn viên xứ bò tót Javier Beltrán thủ vai).

Robert Pattinson và bạn diễn Tây Ban Nha trong phim "Little Ashes".

Trong phim, Robert và bạn diễn phải đóng vô số cảnh nóng, đặc biệt là cảnh sex nên thơ dưới bể bơi. Cảnh quay rất dài và Rob vẫn ám ảnh mãi đến tận bây giờ, không chỉ vì anh thấy ngại ngùng, xấu hổ mà còn vì Rob đã quá vất vả khi diễn dưới nước.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Interview của Đức, Rob chia sẻ về "sự thật trần trụi" ở hậu trường cảnh quay này: "Nó giống như một cuộc hành xác. Nhà sản xuất bộ phim tệ chưa từng thấy. Chúng tôi phải bơi lượn lờ khắp bể và luôn cố gắng thả lỏng người thư giãn. Khi tôi vẫn đang lo lắng bám ở thành bể và chưa kịp bơi xuống nước, bạn diễn Tây Ban Nha của tôi đã sẵn sàng khỏa thân. Anh ấy bơi về phía tôi một cách hạnh phúc trong khi tôi không hề có một ý tưởng nào về việc phải đáp lại anh ấy ra sao. Tôi thấy mình ngố như Mr.Bean".

Cảnh tình tứ dưới nước của cặp đôi.

Sau bộ phim nóng bỏng này, Robert Pattinson đã diễn không ít cảnh sex cuồng nhiệt khác trong các bộ phim như Hừng đông 1, Bel Ami, Cosmopolis. Không còn ngại thực hiện cảnh ân ái, tuy nhiên, tài tử quyến rũ có một quy tắc bất di bất dịch là không để lộ phần nhạy cảm trước ống kính. Hiện tại, Rob cũng đang đóng những pha âu yếm say đắm với cô bạn diễn Mia Wasikowska tại trường quay phim Maps to the Stars.

Trong cuộc trò chuyện với Interview, Pattinson cũng tâm sự về những bức ảnh ngực trần "mát mẻ" thời mới làm người mẫu. Anh thổ lộ: "Ngày đầu, mọi thứ diễn ra rất ổn. Tôi cao ráo và trông như một cô gái. Hồi đó, mọi người rất thích hình ảnh ái nam ái nữ đó nên tôi khá đắt sô. Nhưng rồi tôi ngày càng lớn hơn và nam tính hơn, bởi vậy không còn ai muốn thuê tôi nữa".

Rob chụp ảnh quảng cáo nội y thời tuổi teen.

Hoài Vũ