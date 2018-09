Paris Hilton - Tài sản kếch xù và tình trường lừng lẫy

Trước ngày tiểu thư 37 tuổi kết hôn, cùng nhìn lại cuộc sống xa hoa, phóng khoáng của cô qua những con số ấn tượng.

Ngoài khoản tiền thừa kế lớn, Paris Hilton đã tự thân kiếm được hàng triệu dollar mỗi năm nhờ công việc kinh doanh, tham gia show truyền hình thực tế và làm DJ.

300 triệu USD: Khối tài sản ước tính hiện tại của Paris Hilton, theo thống kê của trang CelebrityNetWorth.

7,5 triệu USD: Giá trị biệt thự Paris đang sở hữu tại Beverly Hills, Los Angeles. Ngôi nhà rộng 700m2 gồm 5 phòng ngủ và bể bơi ngoài trời. Người đẹp đã mua cơ ngơi này năm 2007 với giá 5,9 triệu USD.

1 triệu USD: Số tiền cát-xê Paris nhận được sau mỗi buổi biểu diễn DJ ở nước ngoài như tại Ibiza (Tây Ban Nha), Thượng Hải và Dubai.

Paris từng khẳng định mình không phải là "cô gái tóc vàng hoe rỗng tếch" mà rất giỏi kiếm tiền.

2 triệu USD: Giá trị chiếc nhẫn đính hôn mà nam diễn viên Chris Zylka đã trao cho Paris trong kỳ nghỉ năm mới vừa qua. Chiếc nhẫn do chuyên gia trang sức nổi tiếng Michael Greene thiết kế, nặng 22 carat.

1.200 USD: Tiền lương mỗi ngày tiểu thư giàu có chi cho vệ sĩ để bảo vệ chiếc nhẫn và cô suốt ngày đêm.

325.000 USD: Số tiền Paris đã bỏ ra để xây dựng một biệt thự xinh xắn cho các con vật cưng của mình trong villa của cô ở Beverly Hills. Biệt thự rộng khoảng 30m2 với hai tầng lầu được thiết kế kiểu Italy lộng lẫy và tiện nghi. Paris nuôi rất nhiều chó và sẵn sàng chi hàng nghìn USD để mua một con chihuahua.

Biệt thự Paris Hilton xây riêng cho cún cưng.

200: Số cửa hàng mỹ phẩm và thời trang mà Paris kỳ vọng sẽ mở được trên toàn thế giới.

50: Số cửa hàng hiện có của cô.

23: Số dòng nước hoa mà Paris đã tung ra thị trường từ khi bắt đầu kinh doanh vào năm 2004. Doanh thu từ nước hoa cho đến nay là 1,5 tỷ USD.

19: Số dòng sản phẩm thời trang thương hiệu Paris Hilton, bao gồm túi xách, giày, đồng hồ và quần áo.



8: Tổng số xe hơi người đẹp đang sở hữu, trong đó xế hộp yêu thích nhất của cô là chiếc Bentley Continental màu hồng.

Paris bên chiếc Bentley Continental xinh xắn.

5: Số show truyền hình thực tế Paris đã tham gia từ năm 2003, giúp tiểu thư tóc vàng nổi danh và thu về khoản thù lao khổng lồ: The Simple Life, Paris Hilton's New BFF, Paris Hilton's British Best Friend, Paris Hilton's Dubai BFF và The World According to Paris.

3: Số lần Paris Hilton đã đính hôn. Tuy nhiên, cô đã hủy hôn hai lần: Với người mẫu Jason Shaw vào năm 2002 và Paris Latsis - con trai một tỷ phú Hy Lạp năm 2005.

Paris từng trải qua 23 mối tình.

23: Tổng số những người đàn ông Paris đã hẹn hò trước khi yêu anh chàng hiện tại, nam diễn viên Chris Zylka. Người đẹp đã có vô số cuộc tình ồn ào với các sao nam Hollywood như ca sĩ Nick Carter, rocker Benji Madden, diễn viên Adrien Grenie... và không ít các triệu phú.

