Paris Hilton khó chịu khi nhắc đến tên cô bạn cũ Lindsay Lohan

Tiểu thư Hilton cho biết sẽ không mời Lilo tới dự đám cưới và cũng chẳng quan tâm đến cuộc đời ngôi sao 'Mean Girls'.

Paris và Lilo từng là đôi bạn thân.

Paris Hilton đang rục rịch chuẩn bị đám cưới với nam diễn viên Chris Zylka và đã lên kế hoạch mời rất nhiều bạn bè trong làng giải trí. Khi gặp Paris tại sân bay LAX ở Los Angelex hôm 18/6, phóng viên TMZ hỏi cô liệu có mời Lindsay Lohan tới dự đám cưới hay không. Tiểu thư tóc vàng thủng thẳng đáp: "Nếu bạn không còn gì hay ho để nói thì đừng nói gì nữa".

Paris tiếp tục phủ nhận tình bạn xưa cũ với "nữ hoàng rắc rối" khi được hỏi cô có tới đám cưới của Lindsay không nếu được mời. "Không, tôi rất bận", Paris trả lời. Cô cũng giải thích: "Tôi không có thù hận với ai cả nhưng tôi không lựa chọn ở bên với những người nhất định... Cuộc sống quá ngắn ngủi!".

Paris trả lời phỏng vấn về Lindsay Lohan

Hơn 10 năm trước, Paris Hilton và Lindsay Lohan từng là bạn bè thân thiết trong các bữa tiệc. Tuy nhiên đến cuối năm 2006, Paris bắt đầu quay lưng với Lilo. Paparazzi từng ghi lại hình ảnh Paris cười khúc khích khi cậu bạn Stavros Niarchos bêu xấu Lilo đủ điều - gọi ngôi sao Mean Girl là kẻ "nghèo khó", "đáng kim tởm"... Thậm chí khi Lilo bị sa lầy vào nghiện ngập và hầu tòa vì trộm vòng cổ, Paris còn công khai mỉa mai cô bạn cũ. Vào năm 2011, trong một tập của show truyền hình thực tế The World According to Paris, khi tiểu thư giàu có tặng một người phụ nữ vô gia cư đôi khuyên tai và bị người này nhầm với Lindsay, cô nàng liền nói: "Nếu tôi là Lindsay, tôi sẽ ăn cắp đôi khuyên tai này luôn chứ không tặng chúng".

Paris Hilton cười khúc khích khi cậu bạn nói xấu Lilo

Trong khi đó Lindsay dường như không bận tâm nhiều về chuyện cũ, vẫn coi Paris là bạn bè. Cuối năm ngoái, Lindsay từng đăng lại trên Twitter bức ảnh đi chơi với Paris và Britney Spears để ôn lại kỷ niệm tiệc tùng 11 năm trước.

Bức ảnh bộ ba thân thiết một thuở được Lindsay đăng lại vào tháng 11/2017.

Cũng trong cuộc phỏng vấn với TMZ hôm thứ ba, trong khi Paris Hilton thẳng thừng gạt Lindsay ra khỏi danh sách khách mời, cô lại tiết lộ đã mời một người bạn cũ khác là Kim Kardashian. Paris và Kim từng cạch mặt nhau một thời gian nhưng gần đây đã làm lành. Paris đã hết lời ngợi ca Kim vì đã nỗ lực giúp nữ tù nhân Alice Johnson được ân xá vào đầu tháng 6. "Tôi rất tự hào vì những gì cô ấy đã làm", Paris nói, "Tôi thực sự tán dương cô ấy".